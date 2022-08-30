競辦發言團「平均不到30歲」　侯友宜盼新北成落實青年夢想之地

▲新北市長侯友宜關心開學防疫。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／新北報導

新北市長侯友宜昨日公布競選團隊發言人名單，由3位平均年齡不到30歲的年輕人，挑起未來3個月選戰發言攻防的大樑。侯友宜表示，年輕的朋友的聲音不但要傾聽，更要去把他們關心的公共議題做好，讓年輕朋友透過這些機會成為政治實習生，期待未來有更多年輕朋友加入陣營，讓新北變成一個落實年輕人夢想的地方。

侯友宜競選辦公室的3位發言人中最年輕的陳柏翰僅24歲，他曾任國民黨青年團總團長，長期關心青年議題；34歲的王敏旭為資深媒體人，世新大學新聞系畢業後，便投入新聞志業，長年主跑新北市府會、地方及黨政新聞；29歲的吳亮賢生長於中和，現居泰山，為道地新北人，政治大學中文系畢業，具合格教師證，曾在國、高中任教，後因志向投入新聞業，主跑新北市府會、地方及黨政新聞。

侯友宜今（30）日赴光復國小校關心開學防疫落實情形時接受媒體訪問，對於競辦發言團隊主打年輕族群，侯有宜表示，年輕的朋友的聲音我們不但要傾聽，更要去把他們關心的公共議題關心做好。其實一直以來都是一棒接一棒，希望年輕朋友能夠投入公共議題的關注，讓新北市變成年輕人能夠安居樂業的好地方。

侯友宜說，年輕朋友不但能夠參加新北公共議題的討論，更重要的是讓年輕朋友成為政治實習生，讓他們從政治選舉的過程當中，了解公共議題的形成，以及未來在選後如何落實執行，以及未來如何把這些事看做好，其實很重要。

侯友宜表示，這些見習生在選舉的過程見證台灣民主，也了解在選舉的過程當中公共議題的形成方式，這是一個難得的好機會，所以期待有更多年輕朋友加入陣營，讓新北市變成一個落實年輕人夢想的地方，我們都會全力以赴。

