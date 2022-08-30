轟政府治安都顧不好！　韓國瑜哀悼2殉職警提「霹靂手段」

▲前高雄市長韓國瑜。（資料照／記者周宸亘攝）

記者皮心瑀／台北報導

台南安南區北汕尾三路日前發生殺警案，兇嫌林信吾在逃亡17小時後落網，沒想到29日北市街頭也再傳出砍人事件。前高雄市長韓國瑜表示，一個治安都顧不好的台灣，還談什麼未來？這幾年的社會案件，有太多太多無辜枉死的受害者，面對生死大事，原諒是屬於上帝佛祖的管轄範圍，只期盼司法單位能夠拿出菩薩心腸與霹靂手段，做出符合人民期待的判決。

韓國瑜感嘆，中秋節馬上要到了，看著社交媒體上各種月餅美食、揪團烤肉以及回家團聚的熱鬧歡喜，他不由得想起前幾天英勇殉職的員警曹傑瑞，原本已經跟阿嬤約好中秋節一起出去玩，如今卻只留下天人永隔的思念，對於這位白髮蒼蒼、本該享受天倫之樂的老人家來說，此生此世，再沒有一個值得她歡喜慶祝的節日。

韓國瑜指出，每一次案件的發生、每一條生命的逝去，都代表著一個家庭的天崩地裂，當家屬哭得聲嘶力竭，要求討回「一個公道」時，他們要求的並不是杯水車薪的賠償撫卹、更不是官員口中毫無用處的官腔承諾，而是一份最基本卑微的盼望，盼望自己摯愛的家人不是消逝得毫無價值。

韓國瑜提到10年前的湯姆熊命案。當時殘忍殺害男童的兇嫌，落網時稱自己殺人只是為了吃免錢牢飯，更口出狂言表示「在台灣殺1、2個人又不會判死刑」，聽在無辜枉死者的父母親人耳裡這該是什麼樣的錐心之痛？生命應該是給懂得尊重生命的人、人權是給懂得尊重人權的人，倘若這些兇嫌能夠如此輕易奪走別人的生命、侵犯別人的人權、摧毀無數家庭的熱鬧歡喜，他們又憑什麼擁有生命、人權和納稅人供養的一湯一飯？

韓國瑜強調，菩薩心腸還需要霹靂手段，希望司法單位能做出符合人民期待的判決，讓受害者家屬早日撫慰傷痛、獲得平靜，也讓社會多一份安居樂業的安寧、少一份恐懼邪惡的負擔。