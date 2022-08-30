張善政喊「誠信非常重要」卻涉抄　林楚茵籲農委會調查提告

▲張善政遭週刊爆料涉嫌抄襲。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

新竹市前市長林智堅因論文抄襲爭議退選，但國民黨桃園市長參選人張善政30日也遭週刊爆料涉嫌抄襲。對此，民進黨立委王定宇驚呼「大爆炸」，直言「看看張善政怎麼凹吧」；民進黨立委林楚茵則說，農委會應立即啟動調查並提告，拒絕這種侵害著作權的報告。

《鏡週刊》今天報導，張善政在擔任宏碁副總期間向農委會申請經費的研究結案報告，疑抄襲《商業周刊》、中國期刊、香港網站、英文網站，且連標點符號、非台灣慣用語都抄。對比他日前才說「政治人物誠信非常重要」等語，形同回力鏢打到自己。

王定宇今天上午透過臉書分享新聞連結並諷刺說，「大爆炸！張善政不僅涉及抄襲，他這份抄襲還跟政府拿了5736萬元，套句張善政自己的話，『誠信破產時就該退選』，我們看看張善政怎麼凹吧！」他並指，再看看中國國民黨、藍媒、藍營學術人士，是如何嚴厲地攻擊侮辱林智堅，但是從南投縣長參選人許淑華、議長何勝豐、再到張善政又是如何寬容自己更嚴重的錯誤。

林楚茵則表示，桃園人能接受一個誠信破產的人來當市長嗎？張善政曾說過「政治人物的誠信比學問重要，誠信破產時就該退選」金句，她要原封不動地送回去，張善政自詡是名門博士，還曾任台大土木系教授，對於研究報告的格式及指引應該瞭如指掌，不存在任何藉口。

林楚茵直指，這種研究報告水準宛如在詐騙政府預算，如果連自己提出的道德標準都過不了關，憑什麼能出來競選領導桃園市？同時她也要要求農委會立刻啟動調查、提告，拒絕這種侵害著作權的報告，守住委外研究案的品質。