開學哭哭！「防疫優先」家長不入校　小一新生淚灑校園





▲防疫優先，學生上學得先消毒、量體溫再進入校園。（圖／記者楊惠琪攝）



記者楊惠琪／台北報導

今天（30日）全國中小學開學，因應防疫，為避免開學當日校園人數過多，台北市國小新生家長禁止陪同入校，各校加派教師、高年級學生組成愛心服務隊，帶領小一新生進入班級。

「家長不要進來」、「學生自己進去就好」，台北市光復國小一早上學時間，學校警衛在門口維持秩序，提醒學生先消毒、量體溫再進入校園，提醒家長禁入校園，也忙著充當拍照員，幫新生和家長合影留念。不少小一新生離情依依，在校門不願和家長分開，還有小朋友哭著要「媽媽抱抱」。

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▲▼防疫優先，新生家長禁入校，學校警衛忙著充當拍照員，幫新生和家長合影留念。（圖／記者楊惠琪攝）



台北市教育局長曾燦金早上參加濱江國小開學日活動，在校門口迎接新生入校，現場送給每位小一生開學小禮，學校也設置拍照區，讓新生和家長合影留念，進入校園後，敲擊「開心鑼」，象徵自己有勇氣面對學習新挑戰。

曾燦金指出，因應疫情反覆，開學前已請學校落實三大防疫工作整備，包含「盤點校內防疫物資數量」、「檢視校門口體溫量(檢)測站之出入動線」及「校園環境清消」等工作。

曾燦金說，台北市各級學校於開學前已完成教職員工接種COVID-19疫苗第3劑達95.6%，學生12至17歲完成2劑接種比例92.3%，5至11歲完成1劑接種比例63.8%，提醒學生和家長，可以多利用「台北市疫苗預約系統」陸續接種疫苗，提升防護力。

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