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印媒：外館批中將台海軍事化　印度對台灣議題轉向

▲▼印度總理莫迪。（圖／路透）

▲印媒認為，印度總理莫迪政府對台灣議題轉向。（圖／路透）

文／中央社

印度駐斯里蘭卡高級專員署日前在與中國大使筆戰時提及「台灣海峽軍事化」，印度一家主流媒體今天在社論中解讀，這顯示印度政府對台灣議題的發言開始轉向，不再因顧慮中國而拐彎抹角。

中國研究測量船「遠望5號」稍早訪問斯里蘭卡，引發中國與印度角力。中國駐斯里蘭卡大使戚振宏26日發表文章，讚揚斯里蘭卡在美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台一事挺中，並在外國壓力下允許「遠望5號」靠港，彰顯兩國友誼。

但戚振宏文中有一段提及，斯里蘭卡在歷史上遭到一個「北方鄰國」17次侵略，顯然是暗諷印度，惹惱了印度駐斯里蘭卡高級專員署。

印度駐斯里蘭卡高級專員署27日透過推特斥責戚振宏的言論「有違外交禮儀」，並回嗆戚振宏對「北方鄰國」的抨擊，正是中國素行的寫照。

高級專員署其中一則推文提到，中國駐斯里蘭卡大使的文章把「台灣海峽的軍事化」與遠望5號訪問斯里蘭卡兩件事，做了連結。

「印度時報」（Times of India）今天在社論中指出，這是印度政府行政部門分支首次如此形容台灣海峽局勢，這代表著印度對中國發言口氣的重要轉變。

印度與斯里蘭卡同為大英國協成員，互設的高級專員署等同大使館。

社論說，推文與印度外交部稍早前針對台灣海峽發表的聲明有很大的出入，印度外交部發言人巴格奇（Arindam Bagchi）之前只是呼籲相關方面「克制，避免採取單方面行動及改變現狀」。

這顯示印度政府在台灣海峽議題上，已不再因擔心激怒北京而語帶保留，直接批評中國將台灣海峽軍事化。

社論補充，「現在是印度在台灣議題上作更大膽表態的時候了」，基於中國的好鬥習性，在台灣議題上藏首畏尾並不符合印度的利益，印度也該考慮派遣高階代表團訪問台灣。

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