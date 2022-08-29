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一家6口吃完慶生宴！全數身亡原因曝　男主人勒死父母妻小再輕生

▲團圓飯,晚餐,聚餐,合菜,家庭料理,中式料理,餐桌,一桌菜。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲印度一個6人家庭吃完晚餐後一夕之間全數死亡，疑似男子先殺害家人再輕生。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本文當事人無關）

記者張寧倢／綜合外電報導

印度哈里亞納邦（Haryana）26日發生一家六口共進晚餐後，全數於家中死亡，且其中5人遺體倒臥同一處的離奇案件。如今，警方公布更多細節，懷疑這是由33歲男子辛格（Sukhwinder Singh）先殺害年邁雙親、妻子和2名女兒後再輕生。親屬表示，這家人為了慶祝5歲女兒的生日才一起吃了晚餐，竟變成人倫悲劇。

根據《印度快報》（The Indian Express）報導，辛格在一家私人保險公司擔任分部經理，平時和5名家人住在安巴拉縣（Ambala）芭拉納村（Balana village）。親戚表示，意外發生當天是辛格5歲的小女兒潔西（Jassi）的生日，他們計畫在家中舉辦小型慶生聚會，沒想到，一家六口齊聚一堂吃的竟是「最後的晚餐」。

警司Jashandeep Singh Randhawa表示，警方調查後懷疑辛格先是一個接一個地勒死5名家人，隨後輕生離世，遺書則放在他的襯衫裡，目前已經將辛格依謀殺罪立案，「屍體解剖完成後已移交給家屬，確切的死亡順序和死因，待驗屍報告出爐就會真相大白。」警界的匿名消息人士稱，辛格可能先向家人投毒，等人都失去意識後才勒死他們。

這起案件在26日上午曝光，原因是辛格的姐姐妮圖（Neetu）當天多次聯絡65歲的老父親桑加特（Sangat Singh），但對方手機卻都沒有接通，於是她打電話請鄰居庫瑪（Naresh Kumar）去家中查探情況。庫瑪上午7點30分到辛格家敲門時已無人回應，妮圖拜託他嘗試用任何方法進屋，庫瑪讓兒子從屋頂翻牆進去，結果進去後發現一家人全數死亡，才立刻報警。

庫瑪表示，「辛格是上吊輕生的，而其他人躺在帆布床上。」另外一名鄰居賈斯溫德（Jaswinder Singh）說，「辛格是在上午6時30分以後才輕生的，因為有鄰居說他在早上6點半上門向辛格借鏟子，而辛格從窗戶把鏟子遞給那人，並沒有打開大門。」

警方表示，辛格生前在遺書中指控，他任職的保險公司的上司薩庫爾（Balkishan Thakur）和一家兩輪車代理商老闆納魯拉（Kavi Narula）要求他上繳100萬盧比（約新台幣37.9萬元），否則就會丟掉工作，最終導致他做出極端選擇。薩庫爾27日已經被捕，並於28日在當地法院受審。

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►一家6口吃了「最後晚餐」全數離奇死亡！　其中5屍詭異倒臥同一處

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