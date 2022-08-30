ET專訪／「焦慮爸爸 」李俊俋憂年輕人流失　盼讓孩子看到未來

▲▼民進黨嘉義市長參選人李俊俋 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

民進黨嘉義市市長參選人李俊俋，曾任嘉義市副市長、兩屆立委，地方到中央紮實完整的歷練，有不少選民解讀民進黨推出李俊俋對嘉義市會是一個「能理解地方又能連結中央」的好市長，但做為兩個孩子的爸爸，他真正焦慮的是下一代的出路，他希望藉由自己過去中央、地方豐富的經歷，讓嘉義市免於因人才流失而被邊緣化，也讓嘉義市年青人看到這個城市的未來。

李俊俋表示，嘉義市近年發展讓人焦慮，也因為嘉義市面積小人口較少，人口流失越顯嚴重，他直言尤其年青人口的流失，讓身為兩個孩子爸爸的他更顯焦慮，因為故鄉的發展停滯，更加速年輕人口的流失。

他發現，嘉義市這4年大約有5千多人流失，其中4千多人為20至39歲年輕人，表示這個地方就業困難，經濟發展沒有那麼好，年輕人就當然流失，對於一個父親角色而言是相當值得焦慮的情形，他強調嘉義發展應該用不同面向來思考，因此促發自己返回故鄉參選。



李俊俋提到自小在嘉義長大，家住地藏庵對面頗具歷史意義的雲霄古道，因此自小對巷道的文化及發展也具深刻印象，直到長大回嘉義當副市長、兩屆立委，中央地方兩邊跑，一直看著嘉義這個城市發展，人民的熱情、幸福感不斷投入，但相對於市政的停滯、沒落，沒積極發展的市政，也讓這個充滿熱情城市逐漸被邊緣化，也才下定決定投入市長選戰。