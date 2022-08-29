他揭多起爭議讓民進黨「疲弱不堪」　年底選舉「大部分縣市都會輸」

▲民進黨造勢活動。（示意圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩珈／台北報導

九合一大選今（29日）倒數89天，有報導引述民進黨操盤人士評估，認為只要贏台北市就沒有輸。對此，中廣董事長趙少康認為，經過台南殺警案、林智堅論文案、疫苗合約等事，顯然民進黨已經疲弱不堪，雖然桃園市、基隆市與新竹市現在都是民進黨執政，但相信選民的眼睛是雪亮的，預估民進黨「年底大部分縣市都會輸掉」。

趙少康在臉書發文表示，民進黨派系人士最近表示「贏台北就不算輸」，代表民進黨已然士氣潰堤，經歷台南殺警案、林智堅論文門、疫苗合約保密30年、「數位中介服務法」草案強烈反彈、兩岸問題處理不力等因素，民進黨早已疲弱不堪、再戰乏力，願望也越來越小。

趙少康認為，原本桃園、基隆、新竹都是民進黨執政，如今看來民進黨都知道自己幹太多壞事，相信選民眼睛是雪亮的，年底大部分縣市都會輸掉。

趙少康說，相比之下，國民黨不但在各地推出優秀母雞，國民黨台北市長候選人蔣萬安更是形象優異、問政經驗豐富，是很好的帶頭「母雞」，更有許多年輕、戰鬥力強的「青年小雞」全力支持。

趙少康指出，這次國民黨候選人年輕又有歷練，再加上他們這一代有經驗的從旁協助，「初生之犢不畏虎，氣勢沛然莫之能禦」，民進黨多行不義必自斃，連「贏下台北就不算輸」的低標都不可能達到。