台灣國際婦協台中分會捐51萬　資助340高中女助學金

▲▼台灣國際婦女協會大台中分會捐贈51萬元，資助340名高中女生作為助學金。（圖／台灣婦協會提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

為了響應聯合國永續發展的優質教育目標，台灣國際職業婦女協會大台中分會20日上午捐贈51萬元給台中市家扶中心，資助340名高中女生，每人可獲得1500元助學津貼，希望能拋磚引玉也對低收入戶家庭盡一些心力。

台灣國際職業婦女協會大台中分會林秀芬會長表示，該協會的宗旨除了培訓女力，提昇女性權力，也積極執行聯合國的17項永續發展目標，因此每年都會舉辦幾場公益活動，選定不同單位進行社會服務，這次選定家扶中心的高中女學生做為受贈對象。

該協會訪查發現，在國小至高中的學費方面，政府部門有各種補助可幫忙需要的學生，但在高中部份，各校的制服、教材、課外活動等費用，對低收入戶而言是筆很大的負擔。

大台中分會因此將會內55名姐妹募集的51萬元，贊助台中家扶中心的340名高中女生，每人可獲得1500元的助學金津貼，南家扶中心可獲得30萬6千元，資助204名高女生，北家扶中心可獲得20萬4千元，資助136名高中女生。

上午的捐贈儀式，還有許姓、鄭姓和魏姓3名高中女學生上台報告，以自身受助經歷，向台灣國際職業婦女協會大台中分會致意，感謝各界團體在人生不同的階段中，提供及時的援助，度過各項難關。