戴竹社會福利慈善基金會攜手獅子會　捐助獎助金及腳踏車

▲ 「戴竹社會福利慈善基金會」攜手獅子會300D1區，捐助獎助金及腳踏車 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

康那香企業公司董事長戴榮吉為感念父親成立「財團法人台南市私立戴竹社會福利慈善基金會」，為 延續多年來捐贈 單車及助學金給予弱勢兒童的活動，今年在國際獅子會 300 D 1 駐區總監特別助理蔡素娟獅友及嘉女獅子會的資源連結下，21日於嘉義市家扶中心舉辦「快樂迎開學‧幸福上學去」活動。

戴竹社會福利慈善基金會此次捐贈嘉義地區弱勢學子 50 輛腳踏車、安全帽及 50000元助學金 。另由國際獅子會300 D1 區駐區總監特別助理蔡素娟獅友及嘉女獅子會會長另外號召嘉義地區18分會獅友共同加碼贊助150000 元助學金，合計嘉惠140名嘉義家扶中心兒童和青少年，讓他們在新學期更有動力向學。

嘉義家扶中心在地深耕長達55年，服務嘉義縣市遭逢家庭變故、生活困窘的兒童及家庭，服務範圍擴及市區、山線及海線，多達 780 戶、1260 童。藉由社工 的訪視和關懷，發覺多數家長為了維持家庭生計，長時間忙於工作，隨著孩子年齡的增長，扶助童更需要有自主生活能力的養成，其中一項即為交通能力。

家扶中心沈明彥表示，感謝戴竹社會福利慈善基金會長期關懷弱勢學童，連續兩年透過國際獅子會 300 D1區駐區總監特別助理蔡素娟獅友及嘉女獅子會的資源連結 ，使家扶升國一的學童能夠獲贈一部全新的腳踏車、安全帽及助學金，孩子們能夠開開心心，無後顧之憂的安全上學去。也國際獅子會 300 D1 區嘉義地區18分會獅友加碼贊助的150000元 助學金。

