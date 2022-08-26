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屏東家扶「助學圓夢、愛傳家扶」　獎學金頒獎典禮照亮家之路

▲▼屏東家扶「助學圓夢、愛傳家扶」獎學金頒獎典禮。（圖／屏東家扶中心提供）

▲屏東家扶「助學圓夢、愛傳家扶」獎學金頒獎典禮，共頒發131名大專生獎學金、9名各項專業乙級證照獎學金。（圖／屏東家扶中心提供，下同）

地方中心／綜合報導

在開學之際，屏東家扶26日於家扶潮州服務處辦理「助學圓夢。愛傳家扶』2022年暑假獎學金頒獎典禮」，減輕家扶受助家庭面臨的新學期的學費負擔，共頒發131名大專生獎學金，同日頒發9名各項專業乙級證照獎學金，肯定學子在技職專業上有出色的表現，九月、十月陸續發放高中職、國中小等受助兒少獎學金，預計將有700名受助兒少受惠。

面對新冠疫情的不穩定，加上募集獎助學金不如以往，所幸集聚所有來自社會大眾的愛心捐款，屏東家扶始終不放棄改善家扶學子就學的任何機會，典禮現場邀請在地善心人士代表給予學子們勉勵祝福，每份助學心意，如同璀燦的陽光，照亮家扶學子前行之路，即使學習路上艱辛困難，期勉家扶學子積極勤學向上、勇敢追尋夢想。

▲▼屏東家扶「助學圓夢、愛傳家扶」獎學金頒獎典禮。（圖／屏東家扶中心提供）

學習資源得來不易，家扶學子不忘感恩、感念社會大眾的善心。今年大學三年級的小婕，就讀生死學系殯葬組，出生於雙親家庭，但父親的一場意外改變家庭環境，小婕想起父親不幸在浴室內跌倒，整晚沒人發現，以導致父親終身癱瘓；母親需一邊照顧父親、一邊做清潔工作，家庭經濟重擔落在母親身上。從父親的意外到母親為家辛苦的付出，小婕表示：「感恩家扶一路幫助，感謝善心人士的獎助學金，讓我就學無後顧之憂及改善家庭環境」，期許自己學有專精後能回饋社會。

▲▼屏東家扶「助學圓夢、愛傳家扶」獎學金頒獎典禮。（圖／屏東家扶中心提供）

屏東家扶中心傅敏峯主任表示，感謝國際獅子會300-D2區暨所屬分會、財團法人聖仁慈善救濟基金會、台電第三核能發電廠、屏東鳳凰扶輪社等各界社團、公司及個人的無私善心，得以將眾多捐款匯聚，不讓兒少因家庭經濟壓力而犧牲學習的機會，期盼透過教育及穩定學習能幫助兒少翻轉人生。屏東家扶中心邀請您，持續成為家扶學子在求學路上的大力推手，一起「讓改變從貧困家庭發生。」

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