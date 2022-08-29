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囂張！　台南道路競速飆車白河警將車主送辦！

▲台南市警白河分局專案小組，調閱監視器清查過濾，28日展開搜索查緝行動，查扣涉案車主持有2面偽造號牌，依公共危險等罪嫌送辦，並追查其他涉案車輛到案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警白河分局專案小組，調閱監視器清查過濾，28日展開搜索查緝行動，查扣涉案車主持有2面偽造號牌，依公共危險等罪嫌送辦，並追查其他涉案車輛到案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市後壁區台1線省道在暑假期間，深夜時常有改裝車車聚，在道路競速飆車，嚴重危害用路人安全，台南市警白河分局專案小組，調閱監視器清查過濾，28日展開搜索查緝行動，查扣涉案車主持有2面偽造號牌，依偽變造特種文書及公共危險等罪嫌移送法辦，並追查其他涉嫌危險駕駛車輛，鐵腕遏阻危險駕車歪風。

▲台南市警白河分局專案小組，調閱監視器清查過濾，28日展開搜索查緝行動，查扣涉案車主持有2面偽造號牌，依公共危險等罪嫌送辦，並追查其他涉案車輛到案。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警白河分局專案小組，調閱監視器清查過濾，28日展開搜索查緝行動，查扣涉案車主持有2面偽造號牌，依公共危險等罪嫌送辦，並追查其他涉案車輛到案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

白河警分局組成專案小組調查發現，車聚團體時常在網路社群號召改裝車集結，多次在後壁區台1線省道競速飆車，無視往來行車安全，公然在道路集體闖紅燈， 甚至2車併排來回競速，危害其他用路人安全，恣意妄為行徑相當囂張。警方發現其中也有不少改裝車，利用假（變造）車牌或遮蔽物遮掩真實號牌，以逃避警方查緝，檢警痛批目無王法。

▲台南市警白河分局專案小組，調閱監視器清查過濾，28日展開搜索查緝行動，查扣涉案車主持有2面偽造號牌，依公共危險等罪嫌送辦，並追查其他涉案車輛到案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

白河警分局專案小組調閱上百部監視器，鎖定部分車主，掌握相關證據後，報請南檢指揮嚴查偵辦，並於28日展開搜索查緝行動，當場查扣2涉案車主分別持有偽造號牌，依構成刑法第212條之偽（變）造特種文書及刑法第185之1條公共危險罪送辦，並依道路交通管理處罰條例開單告發，全案持續追查其他涉案車輛、競速者。

▲台南市警白河分局專案小組，調閱監視器清查過濾，28日展開搜索查緝行動，查扣涉案車主持有2面偽造號牌，依公共危險等罪嫌送辦，並追查其他涉案車輛到案。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警白河分局專案小組，調閱監視器清查過濾，28日展開搜索查緝行動，查扣涉案車主持有2面偽造號牌，依公共危險等罪嫌送辦，並追查其他涉案車輛到案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

白河分局長劉其賢表示，「違規車輛來一輛就抓一輛!」，為遏止民眾與青少年集結危險駕車，白河警分局於深夜時段持續規劃執行防制危險駕車勤務，以優勢警力強力取締，遏止飆車歪風。劉分局長呼籲，依道路交通管理處罰條例規定，在道路上蛇行或以其他危險方式駕車，可處6000元至24000元罰鍰；在道路上競駛、競技者，處3萬元至9萬元罰鍰，並當場禁止駕駛及吊銷駕照，甚至可依刑法公共危險罪處5年以下有期徒刑、拘役或500元以下罰金。其中擅自偽（變）造車牌將構成刑法第212條之偽（變）造特種文書罪，民眾千萬不要以身試法。

▲台南市警白河分局專案小組，調閱監視器清查過濾，28日展開搜索查緝行動，查扣涉案車主持有2面偽造號牌，依公共危險等罪嫌送辦，並追查其他涉案車輛到案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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