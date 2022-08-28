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尋找最強學伴！ 台南山區博物館旅遊又能款好開學用品！

▲「台南市博物館創新發展協作平台」，與富樂夢教育基金會共同舉辦開學慶活動，只要到指定館舍完成任務領取橡皮擦，並集滿三個不同館舍橡皮擦，就可換一盒12色粗桿蠟筆。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「台南市博物館創新發展協作平台」，與富樂夢教育基金會共同舉辦開學慶活動，只要到指定館舍完成任務領取橡皮擦，並集滿三個不同館舍橡皮擦，就可換一盒12色粗桿蠟筆。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

暑假即將結束，又到了採購文具用品的時刻，台南郊區博物館聯合組成的「台南市博物館創新發展協作平台」，與富樂夢教育基金會共同舉辦開學慶活動，只要到指定館舍完成任務領取橡皮擦，並集滿三個不同館舍橡皮擦，就可以再到富樂夢觀光工廠換一盒12色粗桿蠟筆，新學期要準備的文具先備妥了一半！

▲「台南市博物館創新發展協作平台」，與富樂夢教育基金會共同舉辦開學慶活動，只要到指定館舍完成任務領取橡皮擦，並集滿三個不同館舍橡皮擦，就可換一盒12色粗桿蠟筆。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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富樂夢是1970年代發跡的在地文具品牌，是國內首家「新潮文具」專業製造廠商，旗下文具種類繁多，是全台灣人讀書時期擁有的共同回憶；集團總裁沈坤照有感於由台南山上花園水道博物館、南瀛天文館、台南左鎮化石園區、南科考古館以及樹谷生活科學園區組成的「台南市博物館創新發展協作平台」致力推廣教育不遺餘力，日前贈送5個館區及台南市古蹟區一萬顆有各館特色的環保無毒橡皮擦，提供各館推廣教育。

▲「台南市博物館創新發展協作平台」，與富樂夢教育基金會共同舉辦開學慶活動，只要到指定館舍完成任務領取橡皮擦，並集滿三個不同館舍橡皮擦，就可換一盒12色粗桿蠟筆。（圖／記者林悅翻攝，下同）

水道博物館指出，本次開學慶活動，自8月29日星期一開始至9月11日星期日，民眾只要到這幾個館舍完成指定任務，就可以拿到一顆橡皮擦，並且集滿三顆就能夠到富樂夢觀光工廠領取一盒12色粗感蠟筆！暢遊博物館又可以順道準備開學文具，一舉兩得。

▲「台南市博物館創新發展協作平台」，與富樂夢教育基金會共同舉辦開學慶活動，只要到指定館舍完成任務領取橡皮擦，並集滿三個不同館舍橡皮擦，就可換一盒12色粗桿蠟筆。（圖／記者林悅翻攝，下同）

如果想領到水道博物館的橡皮擦，只需要穿著制服、書包或制服外套等，可辨識出學校標誌的衣物至服務台即可；南瀛天文館則是為了學生量身訂做，購買學生套票即贈送；至於南科考古館則是鼓勵民眾能夠免費申請加入考古館網路會員，入館出示申請畫面就贈送橡皮擦；台南左鎮化石園區與最新推出的票卡結合，只要申辦兒童卡即可獲得。

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