全國車禍救援挑戰賽　南消雙料獲獎

▲內政部消防署舉辦「2022年車禍救援挑戰賽」，廣邀各縣市消防局及民間好手10多組隊伍參賽，南消雙料獲獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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記者林悅／台南報導

內政部消防署8月26日至28日於南投縣竹山訓練中心，舉辦「2022年車禍救援挑戰賽」，廣邀各縣市消防局及民間好手，共計有10多組隊伍，共同參與競賽盛事。

台南市消防局這次報名「消防機關組」及「民間救援團體暨國外救援組」共2隊，前往參與挑戰，今年機關組由具比賽經驗的車禍教官團，帶領新進成員組隊，並在比賽前進行9天的密集訓練，果然不負眾望，順利奪得「優勝隊伍」佳績。

本次「消防機關組」陣容介紹如下，指揮類指導教官-邱士榮股長、救援類指導教官-蔡俊鴻、許竣瑭及救護類指導教官-卓佳瑩，並由大橋特搜分隊黃中毅小隊長擔任帶隊官，熱血成員張文富、宋致昇、李忠穎、涂東祺、羅右昇、吳國禎、王健宇及林群祐等同仁。

另「民間救援團體暨國外救援組」則由虎尾寮民間緊急救援隊領隊黃英慈，召集成員周進明、陳文彬、蔡育宸、李志雄、李宜穎、陳彥辰、林宏信、楊隆慶、黃仁旻等組隊前往參加，並於比賽前，利用每星期三晚上及週日時間，於大橋特搜分隊進行集訓，並與警消同仁充分進行交流與經驗分享，而在本次挑戰賽中，也榮獲民間組「優勝隊伍」的獎項。

市長黃偉哲表示車禍發生受困救援案件逐年攀升，而近年來電動車的普及化，讓車禍事故在處理上顯得更為棘手且需謹慎，民眾也開始重視車輛相關安全及搶救問題，台南市的警義消同仁，能藉由參與全國性的車禍救援挑戰賽，充份展現平時精進的車禍救援能力，並於該比賽中雙雙獲獎，為台南市爭光，讓市民對消防局的車禍救援及應變能力，更具信心。

消防局局長李明峯表示車禍救援任務，注重團體默契與信任的考驗，所有成員除了平時各項專業技能的熟練操作，指揮官的領導與應變，成員間彼此的溝通協調，都是任務成功與否的重要關鍵，而此次車禍救援挑戰賽，消防局在獲得優異成績欣喜之餘，也能藉此與各縣市互動，相互學習各自的優點及經驗，精益求精以提升災害救援能力，更加確保民眾生命財產安全。