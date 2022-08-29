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1周3件急性心肌梗塞！花蓮警消跑攤救人　慈院開綠色通道急救

▲▼花蓮消防分隊在1周內接獲3件急性心肌梗塞求助案件，從救護車上到醫院全程不斷施予急救。（圖／花蓮消防局提供，下同）

花蓮消防分隊在1周內接獲3件急性心肌梗塞求助案件，從救護車上到醫院全程不斷施予急救。（圖／花蓮消防局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

國健署公布的2020年國人十大死因中，心臟疾病仍然高居榜上第二名，每年死亡的人數2萬多人，死亡率潛在的病患更有超過百萬人以上。而其中，心肌梗塞就是最恐怖的心臟疾病之一，發作突然，要趕在黃金搶救時間進行治療非常困難。花蓮消防局呼籲，如果出現相關症狀，千萬要馬上就醫，別覺得自己「還可以撐著」，才能抓住搶救的時機。

▲▼花蓮消防分隊在1周內接獲3件急性心肌梗塞求助案件，從救護車上到醫院全程不斷施予急救。（圖／花蓮消防局提供，下同）

花蓮分隊於本周出勤胸悶胸痛救護勤務中，分別有三件為急性心肌梗塞（AMI），皆立即通報花蓮慈濟醫院啟動綠色通道，其中兩件也有高級救護技術員（EMT-P）於車上就進行給予抗凝血藥物（Asprin+Ticagrelor）治療，由慈濟醫院急診室接收病患後馬上送往心導管室做治療，快速打通血管穩定患者生命徵象。

▲▼花蓮消防分隊在1周內接獲3件急性心肌梗塞求助案件，從救護車上到醫院全程不斷施予急救。（圖／花蓮消防局提供，下同）

慈濟基金會捐贈的三台多功能生理監視器，可精準診斷病情即刻施予急救。

花蓮縣消防局於去年接受「慈濟基金會」捐贈三台急救神器（多功能生理監視器Zoll X）現場不但可以執行手動電擊、急救品質的監控、生命徵象監測，更能執行12導程心電圖，進早監測與給藥，通知後送醫院啟動心導管室，縮減等待時間。

花蓮縣消防局局長林文瑞表示，急性心肌梗塞為與時間賽跑急症，本局所有救護車都有配置12導程心電圖儀器，民眾如果有胸悶胸痛情形應立即撥打119求救，切勿錯過黃金救援時間，花蓮縣消防局今年目前為止已有16位急性心肌梗塞患者出院，挽救許多家庭。

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