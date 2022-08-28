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社會 社會焦點 保障人權

2休旅神車相撞1翻覆　里長籲改善林厝交流道燈號：駕駛常誤判

▲▼ 。（圖／林厝里長蕭富子提供）

▲台76線東西向快速道林厝交流道下方道路，今日上午發生車禍。（圖／林厝里長蕭富子提供）

記者白珈陽／彰化報導

彰化縣員林市28日上午發生一起車禍，一輛豐田RAV4與一輛本田CRV於台76線東西向快速道林厝交流道下方道路發生碰撞，造成RAV4車頭毀損、CRV翻覆四輪朝天，幸CRV駕駛僅受輕傷。林厝里長蕭富子表示，林厝交流道口常有民眾因誤判燈號而釀成車禍，險象環生，呼籲用路人要小心駕駛。

警方初步調查，28日上午8時許，一輛黑色豐田RAV4行駛東彰道路由北往南方向至林厝交流道口時，疑因誤判燈號闖紅燈，撞上沿台76線由西往東剛下林厝交流道的本田CRV，導致CRV當場翻覆、駕駛輕傷，已自行就醫。

▲▼ 。（圖／林厝里長蕭富子提供）

▲▼豐田RAV4車頭受損；本田CRV翻覆。（圖／林厝里長蕭富子提供）

▲▼ 。（圖／林厝里長蕭富子提供）

車禍發生後影響交通，警方到場進行疏導交管，狀況於今上午9時40分排除，詳細肇事原因及責任歸屬正進一步釐清當中。

蕭富子表示，林厝交流道西往東方向，下交流道要至平面道路路口時，因有往山腳路、東彰外環道的路，該處設有多向號誌燈，但外地民眾不清楚號誌變化，常會搞錯，故容易發生車禍，她將通報交通單位檢討、改善該路段交通號誌。

▲▼ 。（圖／林厝里長蕭富子提供）

▲蕭富子說，林厝交流道西往東方向下交流道至平面道路路口常發生車禍，籲請用路人小心駕駛。（圖／林厝里長蕭富子提供）

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