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台北城市博覽會浮報政績？　林楚茵轟柯文哲：省小錢花大錢

▲台北市長柯文哲開箱台北城市博覽會。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長柯文哲日前開箱台北城市博覽會。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

台北市政府斥資近8000萬元舉辦「台北城市博覽會」，遭綠營批評不惜動用「救命錢」第二預備金，結果辦得比高中生的作品畢業展還差。民進黨台北市長參選人陳時中競辦發言人林楚茵29日再批，台北市長柯文哲一直自豪財政紀律，卻是省小錢、花大錢；民進黨台北市議員參選人洪婉臻指，不該讓柯為了選票浮報政績，實在是浪費市民的納稅錢。

林楚茵今天透過臉書表示，台北城博斥資8千多萬，連兩年動用預備金，卻連官網英文翻譯都不用心，翻開台北市這兩年二備動支表，去年花費近3000萬規劃及委託營運「2022台北城市博覽會」，到了2022年，台北市政府仍然動用二備金，分別追加研考會4900萬、觀傳局650萬，光一個城市博覽會就連兩年動用二備金，高達8510萬。

林楚茵指出，再仔細看今年動支數額表，「2022台北城市博覽會」是依據第3款也就是預算法第70條第1項第3款「因應政事『臨時』需要必須增加計畫及經費時」，一個活動從去年動用二備金近3000萬委託營運，今年還臨時增加經費，數額甚至遠高於前年度經費近兩倍。

林楚茵批評，柯文哲一直自豪財政紀律，結果卻是孜孜矻矻苛刻省小錢、肆意花大錢，這樣子叫財政紀律？還好意思說「我們沒有亂花錢」？

洪婉臻則指出，柯文哲的城博會根本就是做給自己看的「大內宣」，前陣子被爆出英文翻譯錯誤百出，現在又在浮報政績？她表示，台北城市博覽會於8月26日開幕，其中在「05.創新創業展區」中，柯文哲大秀台北在全球創業生態系的排名，結果根本就是拿以前的排名來炫耀。

洪婉臻表示，根據StartupBlink公布的《2022全球創業生態系報告》，台北在世界排名47位，比起去年下跌6名，然而台灣排名卻上升1名成為世界第25名，是近年最好的名次，這足見台灣其他縣市的表現卓著，所以讓台灣取得近年最好的排名，反觀台北根本就是在扯後腿，排名大幅下跌，在這份報告中，台北表現最好的領域就是「硬體與互聯網」，至於其他領域比如說教育科技、軟體、金融科技的排名台北都跌落到10名外。

洪婉臻表示，StartupBlink的《2022全球創業生態系報告》早於臺北城博會開幕一個月以上公布，柯文哲卻為了幫政績擦脂抹粉，用舊數據來浮報政績。她諷刺說，台北砸了數千萬辦城市博覽會，應該是要做給世界看，不該讓柯文哲為了選票浮報政績、草草做給自己看，實在是浪費市民的納稅錢。

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