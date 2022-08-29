鄭運鵬「模型主視覺」被控抄襲　競辦批藍：為選舉私利踐踏創意

▲鄭運鵬團隊近期推出「塑膠模型」宣傳視覺概念。（圖／翻攝自鄭運鵬臉書）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨桃園市長候選人鄭運鵬近期推出「塑膠模型」宣傳視覺概念，遭網友質疑與日劇「量產型璃子～女子的塑膠模型人生組裝記～」極其相似。對此，競選辦公室發言人王文萱表示，相關設計絕非抄襲，藍營有心人士不懂設計、不尊重專業，為了選舉私利而踐踏設計師的創意，若因此造成外界對設計的誤解，恐扼殺未來設計師們的創意發想及職業發展，對設計圈將是嚴重傷害。

王文萱解釋，模型框的元素在設計界是長期都有的基本設計概念，設計師吳承暉也在自己的臉書完整交代此次設計的發想過程。吳設計師提到，從事設計好幾年來，是第一次受到這樣的指控，「其實感到滿無奈」，印象中的選舉設計往往比較中規中矩，但在他研究完鄭運鵬個人過去的元素後，認為可以嘗試一些大膽的改變，便提出以模型框架作為視覺設計的概念。又譬如紫色綠色的配色，除了有動漫風格，同時也代表桃園捷運的紫，以及鄭運鵬隸屬的民進黨是綠色。

王文萱也提到，鄭運鵬一直以來都會提醒辦公室同仁在使用圖片時，無論是購買還是免費圖源，都必須以合法管道且可用於商業用途。鄭運鵬本身很喜歡動漫畫，但從不會更改漫畫對話框，或改圖接頭霸王，因為這都對創作者不尊重；鄭運鵬相信，身為政治人物，更該以身作則。抄襲、翻玩（指致敬）重製、盜圖，甚至二創，這些行為彼此其實有界線，被誤用跟惡意誤植觀念，才是嚴重影響創作自由。