柯文哲任內最後質詢！陳信瑜竟還在北市府　突請假5天「辭職生效變9月」

▲柯文哲市政總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲8年市長任期將屆滿，台北市議會29日召開柯文哲任內最後一次市政總質詢，但國民黨台北市議員秦慧珠、游淑慧質疑，到場的局處首長「代理又代理」，宛如殘破不堪的部隊，連原訂8月28日請辭生效的台北市勞動局長陳信瑜，突然報請病假5天，續留市府至9月初，質疑請辭究竟是否生效？

台北市議會29日下午1時30分召開柯文哲任內最後一次市政總質詢，秦慧珠表示，她身為第一組質詢組，手上拿到了3張請假單，可體諒生病的台北市副市長蔡炳坤，但結果都發局長黃一平確診請假，原本要代理文化局長的副秘書長林育鴻也確診，由副局長田瑋代理，而勞動局應由誰代理備詢？這樣一個殘破不堪的部隊要面對議會嗎？

▲柯文哲任內最後一次市政總質詢，議員批評局處首長請假的請假、離職的離職，變成殘破不堪的部隊。（圖／記者屠惠剛攝）

游淑慧也指出，這是柯文哲任內最後一次總質詢，從這個角度看過去真的是不勝唏噓，團隊位子空這麼多都坐不滿，「請假的請假、離職的離職，這個團隊叫什麼團隊呢？」確診就算了，副手離職的離職、生病的生病，局處首長因為涉及貪污被起訴而離職，「我覺得你這3個月真的只是『留守市長』。」

隨後，秦慧珠提及，自己拿到了一張勞動局的請假單，上面寫「勞動局長陳信瑜因病經醫囑需休養，於8月29日至9月2日請病假5日。」但前台北市副市長黃珊珊上週稱陳信瑜已經於8月28日請辭生效，陳信瑜究竟是否還是勞動局長？且突然生了何種大病，需要跟議會請假5天？

▲台北市議員秦慧珠。（圖／記者屠惠剛攝）

柯文哲先是回應，陳信瑜請辭已經批准，但新的勞動局長還沒來，中間時間有差距。台北市秘書長陳志銘補充道，陳信瑜請辭生效日是9月5日，若沒生病的話確實應該要到議會備詢，且請病假5天也需要有醫囑證明。

北市府人事處長張建智說明，依市府請假規定，如果病假超過2天就要有合格醫院的醫師證明，陳信瑜的假單是由勞動局辦理，目前程序已經完成，應該有付醫師證明，至於陳信瑜生何種大病屬於個資問題，他並不曉得。

最後，秦慧珠批評，這樣的答覆不覺得很臉紅、心虛嗎？陳信瑜向議會請假到9月2日，但9月5日才離職，這3天會不會又繼續生病、躺在醫院不能出來？要求市府會後提供陳信瑜請假的資料，「看你們9月3日以後怎麼繼續騙」。而柯文哲則允諾，程序資料可以給，但無法交有個資問題的醫生診斷書。

▼人事處長張建智、台北市長柯文哲。（圖／記者屠惠剛攝）