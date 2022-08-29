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林延鳳、顏若芳、趙怡翔登記參選　阮昭雄：盼他們進議會協助陳時中

▲阮昭雄陪同林延鳳、顏若芳、趙怡翔登記參選。（圖／記者蘇晏男攝）

▲阮昭雄陪同林延鳳、顏若芳、趙怡翔登記參選。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨台北市議員參選人林延鳳、顏若芳跟趙怡翔今（29日）上午，在北市議員阮昭雄陪同下，到台北市選委會登記參選。對於國民黨台北市議員參選人柳采葳說，有長輩告訴她今天黃曆寫諸事不宜，顏若芳表示要把「諸事不宜」這句話，送給國民黨主席朱立倫；而林延鳳認為，諸事不宜是國民黨年輕世代，對於自己黨中央有不信任，才說出這樣的講法。

林延鳳、顏若芳跟趙怡翔29日上午在阮昭雄陪同下，到台北市選委會登記參選。阮昭雄表示，這次除了市長、議員與里長選舉外，還有18歲公民權複決案，呼籲大家共同來支持，讓年輕朋友有更多參與政治選舉的可能性。

阮昭雄也說，希望在林延鳳、顏若芳跟趙怡翔進入議會後，可以一本初衷，繼續為台北市民打拼，協助民進黨台北市長參選人陳時中，為台北市政打拼。

林延鳳表示，他們三人都希望這場選戰，應提出更多為台北市未來想做什麼的理念，所以三人初選後，提出國際文宣、多語言文宣、都更、大巨蛋的看法，未來希望三人進入台北市議會後，跟著陳時中，透過青年參政、地方經驗，以及聽取民眾的想法，跟陳時中，讓北市更好、更進步。

顏若芳說，台北市2014年到2022年進步遲緩，希望今年選舉長輩跟青年站出來，透過手中的一票開始改變台北市；陳時中是有實力、決策力的市長，市議員要做他的後盾，在議會開拓更好的政策、給予更好的建議。

趙怡翔指出，有媒體指出在柯文哲執政下，台北市有嚴重人口流失，270人萬掉到246萬人，而流失最多的年齡群就是18-45歲的世代，因此他們三人都是年輕參選人，希望能代表青年世代的聲音，把青年世代遇到問題，帶到到北市議會解決；也希望表新時代政治，也就是「好好提出政策論述、好好提出政策訴求」，希望未來從北市府到北市議會，可以攜手合作，提出政策訴求，並透過政策訴求獲得選舉的勝利。

對於柳采葳說，有長輩告訴她今天黃曆寫諸事不宜，顏若芳表示，諸事不宜是針對朱立倫全代會的發言，因為夏立言去中國參訪不是只有國民黨青年有意見；顏還說，國民黨是否該檢討「朱」事不宜，是否還適任，還是朱立倫真的要把全台灣帶離人民的主流民意，「諸事不宜這句話送給國民黨的朱主席」。

林延鳳認為，諸事不宜是國民黨年輕世代，對於自己黨中央有不信任，才說出這樣的講法。

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