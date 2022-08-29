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瓜地馬拉外長今凌晨抵台　強調「不會放棄對台灣的承諾」

▲▼瓜地馬拉外交部長步卡羅(Mario Búcaro)訪問團抵達台灣。（圖／外交部提供）

▲瓜地馬拉外交部長步卡羅抵達台灣。（圖／外交部提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

瓜地馬拉外交部長步卡羅（Mario Búcaro）應邀來台，29日清晨4點多降落於桃園國際機場並發表談話表示，他代表瓜地馬拉和總統賈麥岱（Alejandro Giammattei），向台灣人民致以最熱烈的問候，今天在瓜地馬拉外交部代表團的陪同下抵台，這是一次重要而有意義的訪問，目的是強化兩國關係，進一步鞏固幾十年來形成的友誼。

步卡羅今天表示，瓜地馬拉和台灣是共同致力於民主、自由和對主權的尊重等價值觀的盟友，這次訪問並非偶然，因為這次訪問是瓜地馬拉不顧任何挑戰或威脅繼續支持台灣最有力例子，他也重申，瓜地馬拉不會放棄對台灣的承諾。

外交部說明，此行是步卡羅首次訪問台灣，訪問期間將晉見總統蔡英文，拜會外交部長吳釗燮，與吳部長共同簽署「中華民國（台灣）與瓜地馬拉共和國外交人員訓練及交流合作協定」並相互贈勳，另接受吳部長款宴歡迎。此外，訪團成員也將拜會行政院大陸委員會、財團法人國際合作發展基金會及中華民國對外貿易發展協會，並參訪外交部外交及國際事務學院、國防大學，以及高雄軟體園區、國立故宮博物院等文經設施。

外交部表示，步卡羅學驗俱豐，曾任瓜地馬拉聖保羅大學法學院院長、瓜地馬拉駐以色列大使、駐墨西哥大使、拉丁美洲及加勒比海禁止核武器組織（OPANAL）瓜國代表等重要職務，本年2月就任外長職務後致力提升瓜地馬拉國際地位，並積極深化台瓜兩國合作關係。

▲▼瓜地馬拉外交部長步卡羅(Mario Búcaro)訪問團抵達台灣。（圖／外交部提供）

▲▼瓜地馬拉外交部長步卡羅(Mario Búcaro)訪問團抵達台灣。（圖／外交部提供）

▲▼瓜地馬拉外交部長步卡羅(Mario Búcaro)訪問團抵達台灣。（圖／外交部提供）

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