柬「台籍人蛇主管」po完自拍就被逮！狼狽對比曝　曾嗆：誰願被騙

▲台籍男子45歲的桂玉強在被逮當天po的自拍照，都跟柬國警方公布的逮捕照片一樣。（圖／翻攝自臉書）



記者張方瑀／綜合報導

柬埔寨西哈努克省26日拘捕了4名人蛇集團的主管級人物，其中一名嫌犯「桂玉強」來自台灣，而他的臉書也遭網友起底。桂玉強時常戴著金銀戒指自拍求財運，甚至在被逮當天po的自拍照，都跟柬國警方公布的逮捕照片完全一樣；他還曾在臉書發文表示，「政府若好好的照顧子民，有誰會願意出走他鄉；甚至被騙？！」

▲柬埔寨台籍男子桂玉強遭逮當天還po了自拍照。（圖／翻攝自Facebook）



據《柬中時報》報導，西哈努克省警方26日下午突襲位於西港的一座大樓，救出了受困當地的35名中國籍「豬仔」，同時還拘捕了3名人蛇集團主管，其中一名嫌犯桂玉強（音譯，Guei YuChiang）來自台灣，而他的臉書也遭到網友起底。

▲▼台籍人蛇柬埔寨被捕照片曝光，台灣籍男子45歲的桂玉強（音譯）。（圖／翻攝自臉書）



桂玉強的各種自拍照都戴著「右龍、左鳳凰」戒指，祈求貴人財庫運大増，還自稱是瘋狂的柬埔寨王子，而他在26日被逮當天的中午，也在臉書po出了自拍照向朋友說午安，穿著的襯衫和柬國警方公布的逮捕照片一模一樣，但是表情明顯更加憔悴，和臉書上意氣風發的自拍完全不同。

桂玉強對於在柬埔寨工作相當自豪，曾發文表示，「說柬埔寨落後？！你來過嗎？你懂柬埔寨的歷史嗎？！政府若好好的照顧子民，有誰會願意出走他鄉；甚至被騙？！」還曾說在柬埔寨生活確實有點辛苦，「但只要不做違法犯紀的事情，不會有什麼事或麻煩落在身上！」

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