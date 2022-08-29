衛報專訪「心向祖國」的台灣人：比起統派　不如說是反獨

▲隨著美中台角力、兩岸危機深化，台灣日益頻繁躍上國際新聞版面。（圖／路透社）



記者吳美依／綜合報導

英國《衛報》報導，考慮到軍演、對台威脅及中國內部日益惡化的自由及人權，「在擺脫數十年後，為何會有任何台灣人想要回歸威權統治下的生活」，是一個合理問題。該報在台北訪問5名自認中國人、傾向迎接北京統治的台灣公民後指出，「或許對這群朋友來說，『統派』一詞不如『反獨』準確」。

最新調查顯示，台灣仍有近12%的人支持與中國統一，其他類似調查結果也有5-10%左右，儘管此數字近年下降，但一部分民眾仍固執地認同「一個中國」。

其中，也包括台北一間粵式餐廳裡的5位台灣公民，陳先生（Harry Chen）及4位老友都是70多歲的退休男性，也是中國民族主義軍人之子，在殘酷戒嚴時代，於台灣出生長大，他們被認為是最可能支持兩岸「統一」的族群，而且確實如此，5人都認為自己中國人、台灣是中國的一部分，原因涉及歷史、民族、文化及語言。

▲分析師江懷哲指出，過去幾十年以來，人們對統一的理解發生很大變化。圖為台北街景。（圖／達志影像／美聯社）

陳先生立場更強硬，他說如果台灣接受成為中國一省，國內政府也和平接受北京經濟實力及國際強權帶來的利益，大家的生活都會過得更好，「普通人想要的是美好、和平與幸福的生活。想要獨立的人都在胡扯，他們在欺騙自己。」他談到台灣1980年代民主化以來不復存在的穩定，也以美國衰落及貧富差距擴大、英國首相強生為例，認為這些都是西方民主行不通的證據。

陳先生與另一名友人是中共及習近平的狂熱支持者，他們很歡迎北京接管，且相信所有人的生活都會變得更好，所以台灣政府應該接受。另一人支持中共統一，但不是在習近平當政的時候，而且非常擔心被入侵。還有一人也支持統一，但不希望受到中共統治，最後一人不看好任何選項，就是最討厭民進黨。

習近平誓言併吞台灣，不會把這件事留給後代處理，雖然最簡單的選項就是維持現狀，但對5名受訪者而言，北京不可能退一步、放任台灣。

▲《衛報》指出，兩岸問題非常複雜。（圖／達志影像／美聯社）



倫敦大學台灣研究中心主任羅達菲（Dafydd Fell）表示，支持統一者通常被認為是男性、國民黨選民，並且集中在較年長的世代。其中一些人對台灣分裂的政黨政治感到懷疑憤慨，懷念中共或戒嚴的強大領導，另一些人與中國建立更緊密的關係，從而獲得經濟利益，還有一些人在美中台度過數十年後，決定支持中共。此外，他也提及民族主義高漲、中共政治宣傳及假消息的影響。