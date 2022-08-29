大都會「台灣日」彭政閔穿23號黃衫開球　蔡英文登大螢幕

▲彭政閔擔任「大都會台灣日」開球嘉賓。（圖／駐紐約台北經濟文化辦事處提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

由美國職棒大聯盟紐約大都會隊主辦、今年邁入第17屆的「大都會台灣日」（Mets Taiwan Day）活動28日下午在紐約花旗球場盛大登場。前中華職棒球星彭政閔穿著母隊中信兄弟球衣開球，總統蔡英文則以預錄影片登上球場大螢幕，她說，台美棒球迷能夠重返球場享受比賽，正是台美互助合作的成果。

台灣日是大聯盟歷史最悠久、規模最大的台灣文化活動，今年球場大螢幕連續第三屆播出蔡英文預錄給球迷的話，為台灣日揭開序幕。

蔡英文表示，感謝美國各界展現堅定友誼，及時捐贈400萬劑疫苗協助台灣渡過難關，如今台美棒球迷能夠重返球場享受比賽，正是台美互助合作的成果，她也向現場觀眾介紹台灣獨具魅力的棒球文化，以及為台灣日開球的「台灣隊長」恰恰彭政閔。

經文處處長李光章大使表示，台灣隊長恰恰是台灣日絕佳的開球人選，恰恰大半生涯在紅土上為台灣打拚，體現台灣人不屈不撓、愈挫愈勇的拚戰精神。而正是台灣人民這份勇敢與韌性，為我們在國際上贏得許多尊敬與友誼，讓他們願意挺身而出，與堅韌的民主之島台灣站在一起。

本日受邀出席大都會台灣日政要，包括紐約州聯邦眾議員Nicole Malliotakis、Andrew Garbarino、紐約州眾議員David Weprin、紐約市市議員Linda Lee，及友邦外交團使節代表等國際友人。

現場大螢幕也播出外交部2021年「全民潮台灣」首獎「台灣與世界一起奔跑」短片，向現場球迷介紹台灣，影片強調在台灣這片土地上，不同族群、文化、信仰兼容並蓄，台灣人民熱愛自由、追求民主，更在2019年成為亞洲第一個同婚合法化的國家。台灣人將帶著這塊土地的溫度，持續奔跑、迎向世界。

此外，本年台僑團體Hello Taiwan再度與大都會隊合作，推出以大都會球隊代表色為底、印有Taiwan No.1字樣的藍底橘邊限量紀念球衣，球迷反應熱烈，造成搶購球衣熱潮，經多次加碼至4750件，全數售罄。超過4000名遠從美加各地前來的台灣僑胞及台美人紛紛換上球衣，在觀眾席高舉國旗、為台灣及大都會隊加油。