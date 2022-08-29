蔡英文首任侍衛長劉志斌傳罹癌　恐打亂參謀總長接班佈局

▲海軍司令劉志斌上將。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

參謀總長陳寶餘上將獲延任一年後，規劃明年5月屆齡，由於現任國防大學校長劉志斌深受層峰信任，被視為未來接任總長的熱門人選。不過，有媒體29日指稱，他近期罹患癌症，有可能調整職缺進行休養，而這也打亂了軍方高層的人事佈局。對此，軍方目前尚未有相關回應。

劉志斌是總統蔡英文2016年上任後，首位總統府侍衛長，過去在前參謀總長沈一鳴逝世後，曾短暫代理總長職務；在2020年接任海軍司令，日前轉任國防大學校長，一直被視為層峰信賴的將領，未來發展前景看好；言下之意，甚至會是下一任總長人選。

不過，根據聯合報指出，劉志斌他近期罹患癌症，有可能調整職缺進行休養，而這也打亂了軍方高層的人事佈局。對此，軍方目前尚未有相關回應。

事實上，攤開當前國軍高階將領名單，國防部長邱國正、參謀總長、國防部軍備副部長王信龍皆為「陸軍」，過去就曾被認為，在人事任用上沒有考量軍種平衡；因此，若以軍種平衡考量，七十二年班的陸軍司令徐衍璞，與海軍出身、七十三年班的劉志斌，後者才被視為接掌陳寶餘的熱門人選。

對此，軍方人士分析，如果劉志斌的病況是可以治療而不影響工作，其實是不用下來，況且他是學校校長職務，目前與戰訓無關，除非病情真的加重，否則就是有心人士故意放話逼他走人。