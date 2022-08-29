　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文首任侍衛長劉志斌傳罹癌　恐打亂參謀總長接班佈局

▲海軍司令劉志斌上將。（圖／記者林敬旻攝）

▲海軍司令劉志斌上將。（圖／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

參謀總長陳寶餘上將獲延任一年後，規劃明年5月屆齡，由於現任國防大學校長劉志斌深受層峰信任，被視為未來接任總長的熱門人選。不過，有媒體29日指稱，他近期罹患癌症，有可能調整職缺進行休養，而這也打亂了軍方高層的人事佈局。對此，軍方目前尚未有相關回應。

劉志斌是總統蔡英文2016年上任後，首位總統府侍衛長，過去在前參謀總長沈一鳴逝世後，曾短暫代理總長職務；在2020年接任海軍司令，日前轉任國防大學校長，一直被視為層峰信賴的將領，未來發展前景看好；言下之意，甚至會是下一任總長人選。

不過，根據聯合報指出，劉志斌他近期罹患癌症，有可能調整職缺進行休養，而這也打亂了軍方高層的人事佈局。對此，軍方目前尚未有相關回應。

事實上，攤開當前國軍高階將領名單，國防部長邱國正、參謀總長、國防部軍備副部長王信龍皆為「陸軍」，過去就曾被認為，在人事任用上沒有考量軍種平衡；因此，若以軍種平衡考量，七十二年班的陸軍司令徐衍璞，與海軍出身、七十三年班的劉志斌，後者才被視為接掌陳寶餘的熱門人選。

對此，軍方人士分析，如果劉志斌的病況是可以治療而不影響工作，其實是不用下來，況且他是學校校長職務，目前與戰訓無關，除非病情真的加重，否則就是有心人士故意放話逼他走人。

ET快訊
余苑綺白色棺木上靈車　余天、李亞萍哭到被攙扶出會場
3台南男命喪柬埔寨　母見「槍殺血泊照」爆哭衝警局
快訊／韓女星驟逝！　得年27歲
怕早死趕快運動！　研究27萬人「3種類型」效果最好
2歲女好市多「突對許孟哲大喊老公」！　趙孟姿：我輸了
女宿變砲房！女大生帶小6歲男友回房　狂戰28回懷孕了
趁護盤上車！台股急殺400點　8大官股券商銀彈部署10檔

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

瓜地馬拉外長今凌晨抵台　強調「不會放棄對台灣的承諾」

賴清德9月啟動全台輔選行程　陳時中喊：非常歡迎

藍議員按鈴告發圖利　陳時中：讓司法調查清楚是好事

被蔣萬安形容「有錢」　黃珊珊滿臉問號：他講錯了吧？

又被打臉！林佳龍社宅政策複製貼上　新北：賤賣社宅用地鼻祖

喊超越藍綠被罵變色龍　陳時中幫黃珊珊說話：稱呼不公平

不願見柯文哲？宋楚瑜昨缺席參選記者會　黃珊珊：好酒沉甕底

快訊／鄭寶清脫黨選桃園　蘇貞昌：越是如此越會刺激鄭運鵬支持者

備戰開學日防疫　蘇貞昌2指示：提高學童疫苗覆蓋率

陳琬惠登記選宜縣長　創宜居、有溫度、經濟繁榮的山海城

男大生夜衝陽明山遭罰18萬　喊冤「沒看到警察」攔檢畫面曝

《蒼蘭訣》小蘭花自戕訣別東方青蒼　王鶴棣哭到崩潰...虞書欣安慰：我還在

尪沉迷遊戲？妻出招破解　他一聽「男性來電」秒變臉

任賢齊不搶歌「把PART讓給弟弟們」　《披荊斬棘2》大格局超圈粉

艾成生前淚談：唱歌想報答父母 絕望跌谷底...王瞳陪伴拉他出來

鄭家純為女性砸千萬　聞內褲「私密處變清香」

吃火鍋妹妹秀「捲肉特技」　筷子一甩肉片飛媽手笑歪

花蓮外役監逃犯抓到了！　29歲許O倫苗栗落網

誤反鎖浴室喝自來水求生　獨居女困3天絕望留遺言

同學拿可樂為凃明誠送行　嗆酸警網紅：以後會辛苦

瓜地馬拉外長今凌晨抵台　強調「不會放棄對台灣的承諾」

賴清德9月啟動全台輔選行程　陳時中喊：非常歡迎

藍議員按鈴告發圖利　陳時中：讓司法調查清楚是好事

被蔣萬安形容「有錢」　黃珊珊滿臉問號：他講錯了吧？

又被打臉！林佳龍社宅政策複製貼上　新北：賤賣社宅用地鼻祖

喊超越藍綠被罵變色龍　陳時中幫黃珊珊說話：稱呼不公平

不願見柯文哲？宋楚瑜昨缺席參選記者會　黃珊珊：好酒沉甕底

快訊／鄭寶清脫黨選桃園　蘇貞昌：越是如此越會刺激鄭運鵬支持者

備戰開學日防疫　蘇貞昌2指示：提高學童疫苗覆蓋率

陳琬惠登記選宜縣長　創宜居、有溫度、經濟繁榮的山海城

如廁被對著拍！日死囚不滿「24小時監視」 　國賠求償416萬

余苑綺白色棺木上靈車！　余天、李亞萍崩潰哭到被攙扶出會場

瓜地馬拉外長今凌晨抵台　強調「不會放棄對台灣的承諾」

老公送的包不實用！同意退貨「吐1句話」人妻傻了：不是我的禮物嗎

泰山氣泡水48瓶才588元！香檳般綿密口感、加檸檬抗老又美白

收塑膠袋費卻用紙袋裝！foodpanda挨轟「刪明細不退款」　業者回應

巴基斯坦上千人命喪洪災　旅館瞬間「整棟瓦解」遭大水沖走影片曝

花蓮7鄉鎮收購小花蔓澤蘭　每公斤8元9月起跑至10月底

法人看解封後星宇航空會越來越好　但轉盈還要等幾年

柬「台籍人蛇主管」po完自拍就被逮！狼狽對比曝　曾嗆：誰願被騙

韓國瑜伽老師沒穿內衣雪乳下壓　撼動90萬網友！IG謝：我愛你們

政治熱門新聞

鄭運鵬視覺設計太像！設計師吐心聲

「塑膠模型鄭運鵬」爆抄襲日劇？網傻：又來了

外役監將改不選殺警犯！吳子嘉怒嗆蔡清祥

四叉貓起底鄭寶清「網軍公司」　指稱也在幫新黨、民眾黨

他全代會上提「2異見」洗臉朱立倫　現場4度掌聲響起

台中房思琪　民團29日上街陳情

賴清德備戰2024辦公室曝　離總統府不到500公尺

黃珊珊正式參選　發言人團隊亮相

「雲林不能再內耗！」　張麗善：只要雲林變得更好我從不分黨派

城博會官網英譯慘不忍睹　北市認了：有錯失

九合一大選今受理參選登記！　全台22縣市長對戰名單總整理

金門頻遭大陸無人機侵擾　國防部1張圖＋57字反擊：即起適切反制

軍方5年前已公告「可開槍擊落空拍機」　開槍程序規定一次看！

快訊／國民黨全代會爆發肢體衝突　徐正文鬧場眼鏡被打掉

更多熱門

相關新聞

民進黨首場百工百業造勢　蔡英文：雲林贏台灣就贏

民進黨首場百工百業造勢　蔡英文：雲林贏台灣就贏

民進黨提名雲林縣長參選人劉建國今（28）日於虎尾農工舉行「雲林縣百工百業挺劉建國後援會成立大會」，民進黨主席、總統蔡英文蒞臨現場授與戰旗，蔡英文指出，這是民進黨第一場百工百業造勢活動，因為雲林是這次選舉關鍵中的關鍵，只要雲林贏台灣就贏，拜託大家一起把劉建國送進雲林縣政府。

黃健庭：國民黨候選人定能承擔選民付託

黃健庭：國民黨候選人定能承擔選民付託

他問「蔡英文腦袋怎麼了？」　前綠委點出判斷失準原因

他問「蔡英文腦袋怎麼了？」　前綠委點出判斷失準原因

數位發展部成立！他見「多元宇宙科」驚呆

數位發展部成立！他見「多元宇宙科」驚呆

蔡英文鄭文燦合體　肯定沈慧虹育兒政見

蔡英文鄭文燦合體　肯定沈慧虹育兒政見

關鍵字：

蔡英文劉志斌參謀總長

讀者迴響

熱門新聞

柬3台人被擊斃　命案現場曝光

柬埔寨公寓槍擊　3名台灣男遭擊

余天見余苑綺遺容放聲大哭　李亞萍癱軟被人攙扶

柬埔寨喪命3台人疑來自台南！慘死照瘋傳

即／北捷驚爆松鼠咬人　鑽進女乘客長褲內狂咬後膝

暑假結束墮胎潮來了　嬰屍「有小手小腳」遭亂丟

余苑綺告別式布置曝光！白棺花海伴長眠

S2O全場合唱《我問天》！網笑瘋：真變廟會

1個月愛愛沒幾次？12個「沒性慾原因」曝　

余天緊牽樂樂小手抵會場！淚送別女兒余苑綺「已經無病無痛」

路邊怪人一對眼狂奔　媽看監視器崩潰

吳子嘉點名「台灣最醜的Gay」　四叉貓受傷了

軒嵐諾恐下墜？暴風圈侵襲率曝　今起3天防大雨

仇警網紅現身台南二分局！真實身分曝

粉絲約基努李維來婚禮！真的到了

更多

最夯影音

更多
男大生夜衝陽明山遭罰18萬　喊冤「沒看到警察」攔檢畫面曝

男大生夜衝陽明山遭罰18萬　喊冤「沒看到警察」攔檢畫面曝
《蒼蘭訣》小蘭花自戕訣別東方青蒼　王鶴棣哭到崩潰...虞書欣安慰：我還在

《蒼蘭訣》小蘭花自戕訣別東方青蒼　王鶴棣哭到崩潰...虞書欣安慰：我還在

尪沉迷遊戲？妻出招破解　他一聽「男性來電」秒變臉

尪沉迷遊戲？妻出招破解　他一聽「男性來電」秒變臉

任賢齊不搶歌「把PART讓給弟弟們」　《披荊斬棘2》大格局超圈粉

任賢齊不搶歌「把PART讓給弟弟們」　《披荊斬棘2》大格局超圈粉

艾成生前淚談：唱歌想報答父母 絕望跌谷底...王瞳陪伴拉他出來

艾成生前淚談：唱歌想報答父母 絕望跌谷底...王瞳陪伴拉他出來

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面