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3台男命案照曝！鷹眼掃見一箱「國民泡麵」塞牆角　網驚：懂吃

▲▼限用一。（圖／）

▲現場好幾樣台灣味意外引發討論。（圖／翻攝自（左）環球博訊、（右）推特）

網搜小組／鄺郁庭報導

3名台灣人昨（28）晚在金邊一間公寓遭槍殺，目前調查指出，死者都是平均30歲上下的竹聯幫成員，疑似和中國潮州幫發生博弈版圖衝突，不想竟命喪柬埔寨。而網上瘋傳3人慘死照，案發現場滿是鮮血，還有槍枝及毒品，就有鍵盤柯南掃見一樣東西，意外讓討論大歪樓，「懂吃！」

本站28日晚間報導《柬埔寨3台灣人被擊斃！死者全30歲命案現場曝光　桌上放台味甜點》，事件發生在金邊桑園區萬景崗1分區一間公寓，柬埔寨警方在現場找到1支手槍、41顆子彈及一包約43克K他命。而從媒體曝光的照片來看，3名死者倒臥在房間各處，現場鮮血流了一地，還有黃色不明液體，其中一具遺體旁掉落一支手槍，桌上則放有一包毒品及一罐台味甜點。

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而桌上「那一罐」意外成為焦點，吸引PTT鄉民一陣熱論，「有愛之味牛奶花生，台灣家鄉味」、「牛奶花生，真的讚」、「花生牛奶，電腦選的土豆」、「還有Lux沐浴乳、愛之味牛奶花生。」

▲▼限用一。（圖／）

▲桌上放著愛之味牛奶花生罐頭。（圖／翻攝自環球博訊）

此外，有一樣台灣味更眼熟、討論度更高，「一整箱來一客泡麵」、「有來一客，應該是真台灣人」、「後面的來一客泡麵都還沒開封，難過」、「來一客魚板好吃，要2碗才會飽，懂吃」、「有來一客就確定是台灣人了吧」、「整箱的來一客跟罐頭怎麼帶去的？」

▼地上有一整箱來一客泡麵。（圖／翻攝自推特）

▲▼限用一。（圖／）

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