調查官濫用「天網」查個資　調查局：已記大過調職

▲法務部調查局外觀 。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

調查局航業調查處基隆站前組長徐宿良涉勾結毒梟掉包扣案毒品、藉此海撈約1.6億元，去年案發撼動外界對調查局的信任，也株連多名歷任主管下台或被移送監察院調查，不料該案偵辦期間，意外發現曾任徐男下屬的吳姓調查官，涉濫用職權調閱人民個資意圖幫朋友打贏車禍官司，調查局將吳男記大過1次並調職，吳男因認罪，今被基隆地檢署處分緩起訴，須支付公庫10萬元。

調查局今表示，主動發掘吳男所犯案情，立刻停止吳男承辦案件業務，將他調回局本部總務處，政風室查明吳男違反保密規定、事證明確，移送考績委員會審議決議記大過1次處分，對於吳男所涉犯洩漏國防以外秘密罪嫌，檢方偵查終結予以緩起訴處分，調查局表示尊重，強調調查官應潔身自愛，不得濫用職權、營私舞弊，如涉不法，即查辦到底、嚴予究責，絕不護短。

徐男被查獲涉監守自盜的犯行，源於2019年8月間，航基站將6.5公斤安非他命毒品送回調查局本部化驗途中，竟然不翼而飛，航基站隱瞞到隔年（2020年）11月，被航調處催促繳回扣案毒品才曝光。

調查局由北部地區機動工作站成立專案小組，報請桃園地檢署指揮偵辦，查出時任航基站組長徐宿良（59歲）從2012年到2019年，涉勾結楊姓、張姓2名毒販，6度用氯化鈉、醋酸鈉或檸檬酸鈉等化學藥物，掉包扣案的一粒眠、K他命等毒品共逾524公斤，交給毒販轉賣牟利。

徐男與妻子被查出坐擁雙B名車、20幾支高價名表與數10個精品名牌包，家裡被搜出100多萬元現金，與調查官的收入顯不相當，徐男到案被收押至今，去年（2021年）7月被起訴貪污等罪嫌，調查局將徐男記2大過免職，監察院也糾正調查局內部管控、證物保管與毒品鑑定等流程出現缺失。

檢調偵辦徐宿良案時，意外發現本案吳男因林姓朋友與1名劉姓女子發生車禍糾紛，為了幫朋友打贏官司，涉以劉女涉犯毒品案為由，使用調查局「法眼及天網系統」查詢劉女個資，另請不知情女同事查詢劉女就醫紀錄，拍照提供給朋友指點如何打官司，調查局主動將吳男移送檢方偵辦。