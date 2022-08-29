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短髮妹「挖木瓜照」瘋傳　又神出超晃切西瓜片！2顆球引暴動

▲▼ 。（圖／翻攝自IG／pilipalachin2022）

▲爆乳正妹原來是網美西瓜妹。（圖／翻攝自IG／pilipalachin2022）

網搜小組／鄺郁庭報導

近日臉書上瘋傳2張「正妹切木瓜」的照片，只見畫面中的女子留著一頭俏麗短髮，身穿黑色低胸小可愛，露出漂亮的鎖骨線條和纖細手臂。但更吸睛的是她那白皙的北半球，乍看彷彿快要彈出來，讓網友直呼，「夏天來杯木瓜牛奶……清涼解渴。」還有人翻出正妹一段超晃的切西瓜影片，讓她有「西瓜妹」的稱呼。

切木瓜的照片一出，許多男網友都暴動，因為黑色小可愛完全藏不住正妹傲人上圍，白嫩北半球呼之欲出。就有粉絲一眼認出她是網美「吃勤（西瓜妹）」，馬上分享她的IG「本尊在這啦！」只見她經常在IG發美照，也不吝嗇秀身材，吸引超過3.5萬粉絲追蹤。

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▲▼ 。（圖／翻攝自IG／pilipalachin2022）

▲吃勤因為一段切西瓜的影片被封為西瓜妹。（圖／翻攝自IG／pilipalachin2022）

至於為何叫做西瓜妹？原來是因為她曾經PO過一段切西瓜的影片，畫面中她穿著淡黃色的貼身針織短版上衣，拉鍊則是拉到胸口的位置。只見吃勤拿著菜刀，努力想把西瓜剖開，但因為沒有砧板，桌面真的太滑了，西瓜只是不斷被前後搖晃。

不過，在西瓜滾動的同時，吃勤的胸前也出現波波震動，晃到粉絲也投降喊暈，「真的很彈，皮膚很白嫩」、「好害羞喔！眼睛都不敢直視」、「這影片我看得頭昏眼花」、「天啊！又白又大，完美理想老婆的身材」、「水果在哪？我的眼睛被什麼蒙蔽了。」還有人跪求她天天切水果，「我想看切榴槤」、「切鳳梨」、「切波羅蜜，口以嗎？」

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