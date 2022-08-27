這腹腰腿愛了！田徑正妹「川字腹肌」太驚人　IG美照全場啊嘶

▲金智恩被網友稱為「田徑界李英愛」。（圖／翻攝自Kim Ji Eun IG／_6.16_）

網搜小組／鄺郁庭報導

日前一位「韓國田徑正妹」掀起網友熱論！有人在PTT的Beauty板上貼出她比賽的畫面，還有幾張正妹PO在IG上的自拍照，除了姣好面容讓鄉民讚爆，更驚人的是她的魔鬼身材，「腹肌讚」、「腹肌好猛」、「美稱田徑界李英愛」、「好棒的腹肌」、「哇嗚！腹腰腿，阿嘶！」

有鄉民以「韓國田徑」為題分享正妹文，文中簡單貼出4張照片，只見正妹長相亮麗，卻擁有超明顯的川字腹肌，瞬間引發底下一陣熱議，「腹肌讚」、「腹肌好猛」、「腹肌推」、「好棒的腹肌」、「好美啊」、「這也太正」、「超正」、「跳高、跳遠、短跑、撐竿跳超多極品妹子」、「正！身材又好！」

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▲金智恩外型亮麗，身材相當魔鬼。（圖／翻攝自Kim Ji Eun IG／_6.16_）

就有網友曝光田徑正妹身分，原來她是主攻400公尺短跑、跨欄的田徑運動員金智恩，IG帳號有3.7萬粉絲追蹤。據悉，這已經不是她第一次因亮眼外型受到討論，去年10月她曾參加一場400公尺短跑比賽，沒想到比賽片段在YouYube上破百萬點閱。

看到影片後，許多網友紛紛大讚她那一雙穠纖合度的大長腿，以及毫無贅肉、還有川字腹肌的腹部。金智恩除了經常在IG貼出美照，也有經營YouTube頻道，分享自己的運動生活，包括練跑、練跨欄、健身日常。