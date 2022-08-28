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台南Josh被妹貼太開心　「新嫂子」臉黑了！網嗨笑：共勉梔

▲▼ 。（圖／翻攝台南Josh IG）

▲台南Josh和梔梔合體拍片。（圖／翻攝自台南Josh IG）

網搜小組／鄺郁庭報導

YouTuber「台南Josh」年初傳遭老婆家暴，5月中簽字離婚，恢復單身3個月，前幾日突然同框前味全龍啦啦隊成員梔梔，面對粉絲敲碗狂問關係，台南Josh趕緊澄清，「我們合作拍東西啦！」不過，男方27日為中信兄弟「爪爪鄉民主題日」開球時，梔梔突然在臉書發文，內容讓粉絲嗨翻，「Josh要芭比Q了！」

本站26日報導《合體啦啦隊正妹！台南Josh「解釋關係了」　網笑：至少接受奧迪》，因為兩人坐在台南Josh的奧迪車上合體拍片，一起手比愛心讓粉絲驚呆，「這個是新的Josh嫂嗎？」不過，台南Josh就澄清，兩人其實只是合作拍東西而已，請大家期待之後的影片，但也幽默喊話，「大家快點幫忙想影片題材啊，這樣我才能再去約梔梔！」

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沒想到，他27日為中信兄弟「爪爪鄉民主題日」開球時，梔梔突然在粉絲專頁「Cherry's daily-梔梔」發文，文中附上2張截圖，只見Josh站在中信啦啦隊正妹中間，整個人藏不住嘴角笑意。這讓梔梔忍不住tag台南Josh，，「你很開心？好久沒看到你這麼開心了」，貼出3個笑到哭的表情符號後，卻瞬間黑臉，「但還是小心一點」，頗有警告意味。

貼文一出，底下網友都笑噴，甚至還幫著梔梔盯場。台南Josh看到後，則是轉發到自己的粉絲專頁，強調「我沒有一絲一毫的喜悅。」短短10個字讓粉絲嗨翻，「看來是心有所屬了，共勉梔」、「梔難而退」、「沒想到這麼快又有感情糾葛了，共勉梔」、「看來又準備買新窗簾了」、「騙別人不梔道呀！」

▼梔梔質問台南Josh，互動狂冒粉色泡泡。（圖／翻攝自Facebook／Cherry`s daily-梔梔）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／Cherry`s daily-梔梔）

▼粉絲幫忙盯著台南Josh。（圖／翻攝自Facebook／Cherry`s daily-梔梔）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／Cherry`s daily-梔梔）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／Cherry`s daily-梔梔）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／Cherry`s daily-梔梔）

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