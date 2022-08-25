這1攤「豬肉西施」太凶狠　全場瘋揪團買肉了！本尊IG驚曝光

▲有這樣的豬肉西施，你每天幾點上菜市場？（圖／翻攝自●【爆廢公社公開版】●）

網搜小組／鄺郁庭報導

有這種豬肉西施，不只阿公搶著上菜市場了吧！有網友在臉書「●【爆廢公社公開版】●」發文，「阿公每天買豬肉。」文中附上多張豬肉攤的照片，但亮點並不在肉，而是長相甜美、巧笑倩兮的正妹老闆娘，一身裸粉色小背心，搭上挖破小熱褲辣爆，讓網友都瘋了，在底下狂揪團「買豬肉囉～」

從照片中可以看到，老闆娘綁著清爽的高馬尾，對著鏡頭就是一陣燦笑，開心到連眼睛都瞇成月牙的形狀，儘管背景是菜市場，正妹身邊還掛著一條條豬肉，但她笑容可掬的模樣甜美又可愛，讓人完全忘記自己身處肉攤。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼豬肉西施穿著超養眼。（圖／翻攝自●【爆廢公社公開版】●）

不過，往下一看會發現，這位闆娘簡直「凶狠」，因為她上半身是超清涼的裸粉色小馬甲，不僅白皙滑嫩的皮膚看光光，細細的繩子也根本撐不住胸前美乳，感覺雄偉北半球隨時會彈出來；另外，豬肉妹下半身的挖破小熱褲使臀部線條若隱若現，一整套搭起來超養眼。

照片一出，底下網友馬上跪求地址、瘋揪團，「走了啊！買豬肉了」、「一起去買豬肉」、「地址沒發，失敗」、「本來都吃牛，現在可以考慮吃豬了」、「我先過去菜市場一趟。」就有人則透露，其實這位豬肉西施不是台灣人，而是一位泰國人氣網紅，她的IG帳號甚至有49萬粉絲追蹤。