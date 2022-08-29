▲▼ 嘉義縣校園扎根廉潔教育 打造殯葬新文化 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府與南華大學生死學系合作舉辦「嘉義廉心‧便民安心-優質殯葬文化企業誠信論壇」，聚焦落實推動企業誠信，除有助在後疫情時代為縣民提供優質殯葬服務外，也可有效提升嘉義縣優質宜居品質與廉潔效能形象，打造民眾有感的政府。

縣長翁章梁今出席聆聽，南華大學校長林聰明代表出席，也邀請法務部廉政署長莊榮松、法務部法醫研究所長侯寬仁、嘉義地檢署檢察長張曉雯、嘉義縣葬儀商業同業公會理事長侯昌明等貴賓出席，共同參與公約簽署及座談會活動。

會中翁縣長勉勵同仁堅持清廉不貪污，把廉潔當作生活的日常，並對縣府能夠與在地學校有如此合作關係感到樂見其成，尤其校內生死學系所學生又大多是未來準殯葬從業人員，如能從在校時期就導入廉潔教育，對提升從業人員職能素養及服務品質將有極大成效，更希望透過這次論壇端正殯葬文化。

莊榮松署長則列舉翁縣長在今年遠見雜誌公布的施政滿意度調查中，以82.2%的高滿意度榮獲5星首長殊榮，並在八大面向施政表現總排名全國第1，證明翁縣長廉能誠信的施政理念及形象，深受人民認同及肯定。

莊榮松說，透過這次論壇與殯葬業者宣揚優質服務的觀念，也希望貫徹企業誠信的理念，現在對廉政的推動不只在機關内，也希望將觸角擴展到企業界及社會，公私協力提高國家競爭力。

政風處表示，論壇可望破除「便民與圖利」迷思，去除過時陋習保障民眾的權益，並從疫情下的關懷角度出發，讓在校學生了解殯葬服務業實務現況，更帶出業者在疫情影響下，如何提升或提供優質殯葬服務，有效串聯公、私部門及學界扎根校園廉潔教育，最終強化嘉義縣清廉印象及未來競爭力。