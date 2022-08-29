　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義縣校園扎根廉潔教育　打造殯葬新文化

▲▼ 嘉義縣校園扎根廉潔教育　打造殯葬新文化 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 嘉義縣校園扎根廉潔教育　打造殯葬新文化 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府與南華大學生死學系合作舉辦「嘉義廉心‧便民安心-優質殯葬文化企業誠信論壇」，聚焦落實推動企業誠信，除有助在後疫情時代為縣民提供優質殯葬服務外，也可有效提升嘉義縣優質宜居品質與廉潔效能形象，打造民眾有感的政府。

▲▼ 嘉義縣校園扎根廉潔教育　打造殯葬新文化 。（圖／嘉義縣政府提供）

縣長翁章梁今出席聆聽，南華大學校長林聰明代表出席，也邀請法務部廉政署長莊榮松、法務部法醫研究所長侯寬仁、嘉義地檢署檢察長張曉雯、嘉義縣葬儀商業同業公會理事長侯昌明等貴賓出席，共同參與公約簽署及座談會活動。

▲▼ 嘉義縣校園扎根廉潔教育　打造殯葬新文化 。（圖／嘉義縣政府提供）

會中翁縣長勉勵同仁堅持清廉不貪污，把廉潔當作生活的日常，並對縣府能夠與在地學校有如此合作關係感到樂見其成，尤其校內生死學系所學生又大多是未來準殯葬從業人員，如能從在校時期就導入廉潔教育，對提升從業人員職能素養及服務品質將有極大成效，更希望透過這次論壇端正殯葬文化。

▲▼ 嘉義縣校園扎根廉潔教育　打造殯葬新文化 。（圖／嘉義縣政府提供）

莊榮松署長則列舉翁縣長在今年遠見雜誌公布的施政滿意度調查中，以82.2%的高滿意度榮獲5星首長殊榮，並在八大面向施政表現總排名全國第1，證明翁縣長廉能誠信的施政理念及形象，深受人民認同及肯定。

莊榮松說，透過這次論壇與殯葬業者宣揚優質服務的觀念，也希望貫徹企業誠信的理念，現在對廉政的推動不只在機關内，也希望將觸角擴展到企業界及社會，公私協力提高國家競爭力。

政風處表示，論壇可望破除「便民與圖利」迷思，去除過時陋習保障民眾的權益，並從疫情下的關懷角度出發，讓在校學生了解殯葬服務業實務現況，更帶出業者在疫情影響下，如何提升或提供優質殯葬服務，有效串聯公、私部門及學界扎根校園廉潔教育，最終強化嘉義縣清廉印象及未來競爭力。

ET快訊
「人間香奈兒」Jennie❤V親密合照外洩！　穿情侶衣貼緊緊
快訊／柬埔寨3台男慘死身分曝！　最年輕僅25歲
快訊／北捷驚見松鼠！　鑽進女乘客長褲狂咬
余天緊牽外孫女樂樂小手　淚送別余苑綺「已經無病無痛」
快訊／辱警數學哥慘了！　師大要辦「送學懲會」
快訊／3台人柬埔寨遭槍殺！警證實「皆台南人」　家屬：只說去工
快訊／台股暴跌！　重挫近400點
LIVE／余苑綺追思會　余天淚送女兒最後一程
穿兄弟23號球衣！　彭政閔登上大聯盟開球

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉義縣警局少年及婦幼安全微電影比賽　學習自我保護及預防危害

嘉義縣校園扎根廉潔教育　打造殯葬新文化

嘉義縣慈善團體聯合協會　愛心冰箱、待用餐造福弱勢民眾

阿里山鄉開啟5G遠距醫療　偏鄉民眾未來免受車勞頓

台糖蒜頭糖廠公益路跑　將為每一跑者捐出50元物資

嘉縣重視外籍勞工　中秋前夕辦歌唱聯誼及電影欣賞

迎向轉型農工大縣　嘉義縣辦理職場平權暨性騷擾防治研習會

中埔國小中央廚房落成啟用　供四校500學生午餐

嘉縣勞青處助身障及中高齡重返職場

2022「半農生活坊國際志工營」　學習廢料利用、食農教育

男大生夜衝陽明山遭罰18萬　喊冤「沒看到警察」攔檢畫面曝

《蒼蘭訣》小蘭花自戕訣別東方青蒼　王鶴棣哭到崩潰...虞書欣安慰：我還在

尪沉迷遊戲？妻出招破解　他一聽「男性來電」秒變臉

任賢齊不搶歌「把PART讓給弟弟們」　《披荊斬棘2》大格局超圈粉

艾成生前淚談：唱歌想報答父母 絕望跌谷底...王瞳陪伴拉他出來

吃火鍋妹妹秀「捲肉特技」　筷子一甩肉片飛媽手笑歪

鄭家純為女性砸千萬　聞內褲「私密處變清香」

花蓮外役監逃犯抓到了！　29歲許O倫苗栗落網

誤反鎖浴室喝自來水求生　獨居女困3天絕望留遺言

同學拿可樂為凃明誠送行　嗆酸警網紅：以後會辛苦

嘉義縣警局少年及婦幼安全微電影比賽　學習自我保護及預防危害

嘉義縣校園扎根廉潔教育　打造殯葬新文化

嘉義縣慈善團體聯合協會　愛心冰箱、待用餐造福弱勢民眾

阿里山鄉開啟5G遠距醫療　偏鄉民眾未來免受車勞頓

台糖蒜頭糖廠公益路跑　將為每一跑者捐出50元物資

嘉縣重視外籍勞工　中秋前夕辦歌唱聯誼及電影欣賞

迎向轉型農工大縣　嘉義縣辦理職場平權暨性騷擾防治研習會

中埔國小中央廚房落成啟用　供四校500學生午餐

嘉縣勞青處助身障及中高齡重返職場

2022「半農生活坊國際志工營」　學習廢料利用、食農教育

TOYOTA「全新bZ3電動房車」實照現身！將作為Corolla市場接班人

余天見余苑綺遺容放聲大哭　李亞萍癱軟被人攙扶出來

快訊／疫情回溫！單日破3萬例？指揮中心14時說明

金探子變身蛋糕！台北君悅X哈利波特聯名商品開賣　還有外帶主題餐盒

7女遭惡仲介騙去杜拜！　交不出1000萬贖金就「賣去伊拉克」

嘉義縣警局少年及婦幼安全微電影比賽　學習自我保護及預防危害

地方無名美食曝光！台南60元土魠魚羹外酥內嫩　15元肉燥飯也好吃

新冠疫情危機未減　心血管病友如何自保

不滿老婆要離婚！家暴男苗栗追到台中　當街毆妻甩棍砸車

農地驚見「一雙腳」倒插土中　路人合力拔...老翁「笑著出土」

找大奶妹「幫種草莓」男出軌遭抓包　女友發火飆髒話：是不是跟別人XX

地方熱門新聞

大台南新聞記者公會歡慶91記者節

襲警男戒護就醫需待傷勢穩定出院再究辦

2022半農生活坊　學習廢料利用…落實生活

快訊／雲林深夜渡劫閃電再現！

石門海灣新城翻轉　北海岸景觀增添新風貌

名片迷魂盜？ 拿到後暈眩昏迷

「台中房思琪」受害者增至4人　市府提告狼校長性侵

苗栗鬼門關夜市空拍畫面曝　人潮塞爆大街

民眾黨參選人曾妍潔　「擺拍」教學吸睛

離世新娘因情傷尋短？冥婚是結局

狂暴雷雨釀樹倒占車道　虎尾警冒雨站崗警戒至深夜

快訊／解放軍戰機起飛！台南機場多架戰機升空　當地人聽巨響嚇傻

中埔國小央廚啟用供500學生午餐

打造屏鵝公路綠色隧道　台電拔第1支電桿

更多熱門

相關新聞

農水署桃管處　舉辦「廉香惜譽作伙皂」

農水署桃管處　舉辦「廉香惜譽作伙皂」

隨著年底九合一大選逼近，為了宣揚反貪倡廉意識，農委會農田水利署政風室5日於桃園管理處舉辦「廉香惜譽作伙皂」活動，吸引近百社區民眾參加。農水署政風室主任伍冠宇表示，香皂是相當實用的民生用品，有除污功用，邀社區民眾一起手作香皂，希望將廉潔有如花香、愛惜名譽等理念，深植到全民的反貪意識。

爛尾樓抵債3.8億　國寶朱國榮遭起訴

爛尾樓抵債3.8億　國寶朱國榮遭起訴

殯葬設施業者不實指控民政局駁斥

殯葬設施業者不實指控民政局駁斥

確診阿公生前想回家　1招完成祂遺願

確診阿公生前想回家　1招完成祂遺願

「滾吧！豆腐渣工程」繪畫展南投登場

「滾吧！豆腐渣工程」繪畫展南投登場

關鍵字：

廉政殯葬

讀者迴響

熱門新聞

柬3台人被擊斃　命案現場曝光

柬埔寨公寓槍擊　3名台灣男遭擊

柬埔寨喪命3台人疑來自台南！慘死照瘋傳

余苑綺告別式布置曝光！白棺花海伴長眠

暑假結束墮胎潮來了　嬰屍「有小手小腳」遭亂丟

1個月愛愛沒幾次？12個「沒性慾原因」曝　

S2O全場合唱《我問天》！網笑瘋：真變廟會

路邊怪人一對眼狂奔　媽看監視器崩潰

軒嵐諾恐下墜？暴風圈侵襲率曝　今起3天防大雨

吳子嘉點名「台灣最醜的Gay」　四叉貓受傷了

仇警網紅現身台南二分局！真實身分曝

台視「當家小生」井洪病逝！享壽81歲

粉絲約基努李維來婚禮！真的到了

曾排隊搶喝！「爆紅手搖飲」消失街頭

瑜珈褲妹火車上脫了！被起底是「知名網紅」

更多

最夯影音

更多
男大生夜衝陽明山遭罰18萬　喊冤「沒看到警察」攔檢畫面曝

男大生夜衝陽明山遭罰18萬　喊冤「沒看到警察」攔檢畫面曝
《蒼蘭訣》小蘭花自戕訣別東方青蒼　王鶴棣哭到崩潰...虞書欣安慰：我還在

《蒼蘭訣》小蘭花自戕訣別東方青蒼　王鶴棣哭到崩潰...虞書欣安慰：我還在

尪沉迷遊戲？妻出招破解　他一聽「男性來電」秒變臉

尪沉迷遊戲？妻出招破解　他一聽「男性來電」秒變臉

任賢齊不搶歌「把PART讓給弟弟們」　《披荊斬棘2》大格局超圈粉

任賢齊不搶歌「把PART讓給弟弟們」　《披荊斬棘2》大格局超圈粉

艾成生前淚談：唱歌想報答父母 絕望跌谷底...王瞳陪伴拉他出來

艾成生前淚談：唱歌想報答父母 絕望跌谷底...王瞳陪伴拉他出來

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面