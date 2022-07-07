殯葬設施業者不實指控　台南市民政局駁斥提告

▲有關業者李瑞祥指稱台南市民政局，為其量身訂定變更對照表，致其無法申請及讓值鼎公司勒索10億元案，民政局嚴正駁斥並擬依法提告。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

有關業者李瑞祥指稱台南市民政局，為其量身訂定變更對照表，致其無法申請及讓值鼎公司勒索10億元案，台南市民政局就其指控嚴正駁斥外，並擬依法提告，以正視聽並追究不法。

民政府指出，就殯葬設施設置申請人變更涉及相關利害關係人之重大權益事項，為利殯葬業務推動之一貫性和標準化，而制定「台南市申請殯葬設施設置申請人變更對照表」，由變更前後申請人填寫確認申請內容以利業務執行，此一對照表係依殯葬管理條例、台南市殯葬管理自治條例、內政部相關函釋及司法機關相關判例訂定，以通案考量，並公布於民政局網站，公布後所有申請案件一體適用，並無差別待遇圖利特定廠商或業者。



針對李瑞祥提出楠西區私立納骨塔（外界稱福龍寶塔或觀聖園）變更設置許可申請人案，民政局業於2022年4月18日函以申請不符規定予以駁回，申請人對此處分不服已於2022年5月10日提起訴願，民政局依程序向台南市政府提出答辯，現由市府訴願審議委員會審理中，相關法律爭議應靜待委員會決議。

民政局指稱，李瑞祥明知本案尚在訴願中，仍藉此記者會報導企圖混淆輿論視聽，意圖施壓予委員會對其做有利之訴願決定，顯已嚴重影響市府形象及公務人員士氣，民政局為捍衛自身權益及相關承辦人員名譽，擬依法提起訴訟，以正視聽並追究不法。最後也提醒消費者，該設施尚未經主管機關檢查符合公告啟用及取得殯葬設施經營業之經營許可等，不得對外販售骨灰骸存放單位，請市民注意自身權益。