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「滾吧！豆腐渣工程」繪畫展登場　看看國中小生的廉政創意

▲南投縣政府表揚廉政繪畫獲獎師生，並發表首創廉潔教育電子繪本。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣政府表揚廉政繪畫獲獎學生。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府舉辦的「滾吧！豆腐渣工程」繪畫比賽，頒獎典禮日前登場，副縣長陳正昇親自頒獎表揚獲獎同學及指導老師，此次共有200件參賽，18件入選，大鞍國小張庭綺的《豆腐渣out！廉潔in！》、平林國小莊雨蓁的《安全的學習場所》分別獲得國小高年級和中年級組特優獎項。

當天縣府也發表全縣第一本並取得ISBN國際標準書號的原創廉潔教育電子繪本《樹上的紅金茶館》，特別邀請繪本製作團隊成員、成城國小老師林倢安出席分享，並安排德興國小老師石孟芬與同學們共同朗讀繪本。

縣府政風處表示，此次以校園營繕工程為核心，廉潔誠信為主軸，廣邀縣內國中小學生自由創作參賽，分為國小中年級組、國小高年級組及國中組3組，由台中教育大學康敏嵐等3位專業評審從200件參賽作品中選出18件得獎作品，希望藉由繪畫創作過程，探討「校園工程」、「廉潔誠信」與師生間的緊密關係，喚起學校及師生對該議題的重視，達到守護校園工程品質目的。

▲南投縣政府表揚廉政繪畫獲獎師生，並發表首創廉潔教育電子繪本。（圖／南投縣政府提供）

縣府指出，本次參賽作品都很有創意和啟發性，18件得獎作品中，大鞍國小張庭綺以擬人化手法來表達工程與大地應有和諧的關係，描繪出校園整建時，承辦人員因收賄而縱容廠商偷工減料，連老樹、小狗、螞蟻都為之落淚，巧妙融合主題及自然童趣；平林國小莊雨蓁也以展現學校落實監督工程品質，拒絕不肖業者行賄，維護師生安全的決心。

▲南投縣政府表揚廉政繪畫獲獎師生，並發表首創廉潔教育電子繪本。（圖／南投縣政府提供）

《樹上的紅金茶館》廉潔教育繪本電子書則是政風處與草屯鎮炎峰國小老師黃秀莉老師、李雪鳳及成城國小林倢安協力創作完成，講述茶館魯老闆松鼠，為了留住不願等待的客人，如何行賄公務員違法加蓋茶館2樓，並經正義使者小智貓頭鷹檢舉平息風波；民眾可利用線上方式閱讀（連結網址：https://www.nantou.gov.tw/big5/hotnewsdetail.asp?dptid=376480000AU220000&catetype=01&cid=2048&mcid=140784）；德興國小則由石孟芬帶領4年級同學演繹繪本中的各個角色及旁白，製作出有聲書的版本，並上架YouTube平台。

「滾吧！豆腐渣工程」繪畫比賽得獎作品展自4日至29日，在虎山藝術館1樓展出，縣府提醒若無暇親往現場，亦能利用線上展覽方式（連結網址：https://www.nantou.gov.tw/big5/content.asp?dptid=376480000AU220000&catetype=01&cid=2971&cid1=2972），線上欣賞精彩畫作。

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