確診阿公生前「好想回家」　殯葬業者想出1招…完成祂遺願

▲張軍凱帶著阿公的遺體回家一趟。（圖／張軍凱授權提供）

記者朱祖儀／綜合報導

近日確診數雖然稍稍下降，但仍有不少人因病離世，留下許多遺憾。殯葬業者張軍凱透露，許多人染疫過世，家屬的不捨、心痛、悲傷，他都看在眼裡；近日他即接到一個案件，染疫者生前住院時就一直說想回家，於是他在遵守所有防疫規定下，順利讓往生者「回家」、家屬送行。

張軍凱指出，先前接到一起案件，確診者是一名80多歲阿公，得知阿公住院後一直想要回家，可惜最後仍回天乏術，對方沒有等到回家的日子就離世了。家屬找上他幫忙處理後事時，多次訴說阿公想要回家的心願，他決定替對方完成遺願。

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阿公過世後，醫院依照防疫規定將往生者遺體進行雙層屍袋包覆，擔心大體腫脹後氣體外洩，棺木也會用保鮮膜再次包裹，避免相關人員遭感染。張軍凱表示，等到遺體處理完畢後，他準備載著阿公的遺體前往火葬場，不過在這之前要先帶祂「回家」一趟。

▲張軍凱載著阿公遺體到火葬場，並替家屬叩首。（圖／張軍凱授權提供）

張軍凱透露，他開車離開醫院後，帶著已入殮的阿公往家的方向前進，家屬得知消息後，在和車輛保持一定距離的情況下，持香跪拜和阿公道別，讓阿公和家屬都能夠不留遺憾。到了火葬場時，由於家屬無法送行，張軍凱也替家屬叩首送行，最後還強調「不只是把事做完，而是把事做好」。

先前確診者染疫後要多久之內火化，引出不少爭議。昨（13）日中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，按照儘速火化的指引，實務上以24小時內為原則處理，目前也沒有計劃改變第五類傳染病處理指引。