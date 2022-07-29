　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

殯葬大亨被抓包！12年爛尾樓抵3.5億債　朱國榮爽撈1.4億遭起訴

▲國泰集團總裁朱國榮昨晚移送進北檢，漏夜偵訊以1500萬元交保，被限制出境出海。（圖／記者劉昌松翻攝）

▲國寶集團總裁朱國榮涉嫌特別背信、財報不實等罪遭起訴。（資料照／記者劉昌松翻攝）

記者劉昌松／台北報導

有殯葬大亨之稱的國寶集團總裁朱國榮，涉嫌在2009年間，主導關係企業福座公司，用一批位於苗栗10多年賣不掉的爛尾樓來抵債，害國寶人壽喪失立即收回3.8億元債權的機會，朱國榮則從中獲取好處1.4億元，台北地檢署調查後，29日依《證交法》非常規交易、《保險法》特別背信等罪，起訴朱國榮和國寶董監事共6人。

起訴指出，朱國榮以富祥酒店入主國寶、福座2家公司後，成為集團總裁，2008年間，2公司之間原有的租賃契約終止，福座還積欠國寶3億多元的押租金，隔年，朱國榮明知福座有筆北投土地即將出售，足以償還積欠國寶的債務，且金管會已明令禁止國寶新增關係人交易，也不准投資不動產，仍著手一連串的套現計畫。

朱國榮透過黃銘豐、鮑正鋼、賴宜銘、蔡良嘉、洪秀惠等董監事，主導國寶董事會同意通過，讓福座用位於苗栗縣頭份鎮永昌街上的487戶爛尾樓來抵債，但這批不動產其實本來屬於朱國榮實質掌控的恒輝不動產公司不良債權，當時整批房地已荒廢10多年，一直賣不出去，且有部分房子遭人占用，卻因鑑價公司遭蒙蔽，被高估市值約4億元。

結果國寶拿到這批爛尾樓，還得另外花錢整頓，找人銷售，白花不少冤枉錢，在此同時，福座公司賣出北投土地獲利豐厚，就把原先欠下的押租金3.8億元「還」給恒輝不動產，其中有1.4億元流入朱國榮和前妻帳戶。

檢察官認為，朱國榮等人不顧金管會禁令，用不良債權抵債，不但害國寶喪失立即獲得清償的機會，還為了掩飾關係人交易不動產，製作不實財報，涉嫌違反《證交法》非常規交易、《保險法》特別背信等罪，依法將朱等6人提起公訴。

ET快訊
快訊／林智堅反擊余正煌！　「很像好心被雷親」
納豆出外景都沒接電話！風田急奔他房間…開門「目睹驚人一幕」
林智堅拒到台大說明卻急找總統解釋　余正煌律師14字酸爆
十分瀑布水量剩一成！磅礡氣勢變「尿尿小童」　在地人搖頭
MIRROR舞者「最嚴重恐永久癱瘓」！腦出血、頸椎爆裂骨折　
LIVE／林哲瑄動刀發聲：一切化烏有　林智堅傳退學位？專家打
民進黨內再開槍！　王世堅喊話林智堅：別挑戰社會的智慧
高雄鼠窩「寵物貓」樣貌曝！　動保處安置：平常跟老鼠住還不適應

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

爭午休地盤！台電大潭電廠工班大亂鬥　2人受傷...1人遭榔頭轟腦

幹細胞療法削2584萬「還醫死1人」　假醫師誆治癌騙7人...下場曝

無良領隊慣性丟包登山團！專家曝出發前評估這2點：帶你上天堂

5人闖女侍小吃部開槍...傷者不提告有貓膩　鄉代會主席遭逮捕聲押

連4天山區搜捕滷味攤殺手未獲　警縮編至10人改聞「屍臭味」

移工誤觸「防山豬電網」腿爆裂慘死　果農求情要養妻...判決出爐

再傳迷航！2男6女初登北插天山走不回　警消摸黑2小時順利尋獲

名模婚變！不孕被嗆「去給別人射」怒離　卻被反揭：她跟男人開房

滿月男嬰暴瘦慘死...頸留傷痕　父辯「自己翻身摔地」遭收押

快訊／苗栗泰安砂石車撞機車　騎士倒地捲輪下...左腿慘被壓碎

單車男不聽勸堅持過馬路　無視萬安警報恐被罰15萬

火辣闆娘賣手工地瓜球　超Q帶奶香！在台中大甲

于文文遭Jessica電眼攻擊喊：受不了　吉他SOLO帥傻..她直盯「秒變迷妹」

天道盟大哥「撂人包圍工地」　索3千萬不成...教唆小弟鬧事

禹英禑「4追人密技」成就解鎖　李濬浩心動告白：喜歡到像生病了

3孩泡務農蓄水桶笑開懷！　自體旋轉玩嗨引網憶童年

婁峻碩羞曝和焦凡凡「有壞壞」　邱鋒澤「沒壞壞」慘被電...陳零九：是我啦

白目騎士闖紅燈險被撞　大車司機怒嗆：眼瞎嗎

白紗突被「大黑影」壓住　調皮毛花童一屁股霸佔

放暑假帶弟去遊樂園玩　姐配音內心超厭世OS！

爭午休地盤！台電大潭電廠工班大亂鬥　2人受傷...1人遭榔頭轟腦

幹細胞療法削2584萬「還醫死1人」　假醫師誆治癌騙7人...下場曝

無良領隊慣性丟包登山團！專家曝出發前評估這2點：帶你上天堂

5人闖女侍小吃部開槍...傷者不提告有貓膩　鄉代會主席遭逮捕聲押

連4天山區搜捕滷味攤殺手未獲　警縮編至10人改聞「屍臭味」

移工誤觸「防山豬電網」腿爆裂慘死　果農求情要養妻...判決出爐

再傳迷航！2男6女初登北插天山走不回　警消摸黑2小時順利尋獲

名模婚變！不孕被嗆「去給別人射」怒離　卻被反揭：她跟男人開房

滿月男嬰暴瘦慘死...頸留傷痕　父辯「自己翻身摔地」遭收押

快訊／苗栗泰安砂石車撞機車　騎士倒地捲輪下...左腿慘被壓碎

蘇煥智推中正紀念堂變身「電影創作園區」　提產業高值化解決低薪

林智堅控校友信箱遭刪致論文資料遺失　台大：3年前已通知校友自行備份

論文風波黨內現「換堅」聲音　林智堅：國民黨製造的假議題

14天195萬觀看！林襄OL裝「香汗8分片」太晃　各國網友暈了

糗！飛球變全壘打　光芒外野手被球「打臉」：太尷尬了

連被3支豪門拒絕！C羅再探新東家可能是二線球隊　還要降薪7成

拜登、川普麥擱來！最新民調曝　多數美國人「反對兩人參選2024」

推動實物愛心銀行、愛心惜食平台　黃偉哲：扶助弱勢惜食享愛

如興警報解除？重訊指「銀行釋善意」　爆近5萬張大量敲開跌停

美國猛升息抗通膨！　央行與其升息半碼不如提升工資

社會熱門新聞

36歲單親媽暗夜墜樓身亡　國中兒：是我媽　

快訊／國道3號連環撞！25歲駕駛雙腿骨折亡

台中「流鶯大樓」直擊！　大白天低胸女徘徊騎樓

獨／滷味老闆訃聞曝　內幕直指根本誤殺

BMW男疑開自動駕駛全車爽睡　網嚇：醒來另個世界

站哨不見人！阿兵哥跑回寢室爽睡　下場慘了

「霸社」受害者曝光！　淚揭5小時2萬誘拍私密影像內幕

名模被嗆「給別人射」怒離　夫反揭：她跟男人開房

腥夫自讚「威猛先生」！床戰鄰居太太還送房

AV男優選拔冠軍　一原因放棄拍攝

即／台中肉羹店氣爆！毀7汽機車老闆夫妻2傷

張錫銘入獄後性情大變　被白目獄友嗆聲僅有1反應

北投自小客右轉　與同向機車擦撞釀2傷

國3苗栗路段3車追撞　1人無生命跡象

更多熱門

相關新聞

「光洋科條款」8月上路！臨時動議突襲解任董座　最高罰480萬

「光洋科條款」8月上路！臨時動議突襲解任董座　最高罰480萬

光洋科去（2021）年董事會用臨時動議解任原董事長馬堅勇引發外界議論，金管會今 （28）日宣布，未來解任董事長要提董事會或常董會，此類重大事項不得以臨時動議提出，最快8月上路，違反者最高將開罰480萬元，新法也被稱為「光洋科條款」。

2產險被防疫險拖垮！　金管會證實：正借錢來理賠　

2產險被防疫險拖垮！　金管會證實：正借錢來理賠　

瀚亞投信前投資長被抓到人頭炒股！遭解職　公司被罰400萬

瀚亞投信前投資長被抓到人頭炒股！遭解職　公司被罰400萬

「紙袋藏錢丟垃圾桶」　超商店員A錢手法曝

「紙袋藏錢丟垃圾桶」　超商店員A錢手法曝

國賓巷內爛尾樓復活　「松下」扛棒撐腰！10月重啟銷售

國賓巷內爛尾樓復活　「松下」扛棒撐腰！10月重啟銷售

關鍵字：

國寶朱國榮福座殯葬押租金爛尾樓債務金管會證交法保險法財報非常規交易特別背信

讀者迴響

熱門新聞

遭家暴40年...親手送走癌夫！廖輝英爆瘦現身

大甲地瓜球Q彈2粒是假的！超兇老闆娘認了

36歲單親媽暗夜墜樓身亡　國中兒：是我媽　

舞者男友遭「600公斤電視牆」重砸頭

男團演唱會「大螢幕突墜落」當頭砸人！2舞者被壓底下　

鬼門開「3類人注意了」　尤其屬虎：加倍小心

鷹流老闆想撤出台灣　原因曝光

MIRROR舞者「最嚴重恐永久癱瘓」

第一次去台灣診所看病　烏克蘭妹：整個無言

不換堅但退回台大學位？　蔡英文昨會林智堅要他「這麼做」

快訊／國道3號連環撞！25歲駕駛雙腿骨折亡

猴子強擄2歲女童！爸媽拚死拔河畫面曝

演唱會大螢幕砸下「2舞者倒臥不起」！經紀人顫抖上台道歉

MIRROR紅館重大意外！主辦方道歉

台中「流鶯大樓」直擊！　大白天低胸女徘徊騎樓

更多

最夯影音

更多
單車男不聽勸堅持過馬路　無視萬安警報恐被罰15萬

單車男不聽勸堅持過馬路　無視萬安警報恐被罰15萬
火辣闆娘賣手工地瓜球　超Q帶奶香！在台中大甲

火辣闆娘賣手工地瓜球　超Q帶奶香！在台中大甲

于文文遭Jessica電眼攻擊喊：受不了　吉他SOLO帥傻..她直盯「秒變迷妹」

于文文遭Jessica電眼攻擊喊：受不了　吉他SOLO帥傻..她直盯「秒變迷妹」

天道盟大哥「撂人包圍工地」　索3千萬不成...教唆小弟鬧事

天道盟大哥「撂人包圍工地」　索3千萬不成...教唆小弟鬧事

禹英禑「4追人密技」成就解鎖　李濬浩心動告白：喜歡到像生病了

禹英禑「4追人密技」成就解鎖　李濬浩心動告白：喜歡到像生病了

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面