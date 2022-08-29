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鄭運鵬視覺設計太像！設計師「第一次被控抄襲」吐心聲：滿無奈的

▲▼ 「塑膠模型鄭運鵬」爆抄襲！視覺設計雷同度超高　網傻：又來了。（圖／翻攝鄭運鵬、吳承暉臉書）

▲鄭運鵬視覺設計與日劇設計相似，引起網友討論。（圖／翻攝鄭運鵬、吳承暉臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬近日推出「塑膠模型」視覺概念圖及打卡景點，因設計風格與日本模型大廠BANDAI SPIRIT （萬代）協力製作的的日劇《量產型璃子～女子的塑膠模型人生組裝記～ 》相似，引起網友討論。對此，該案設計師吳承暉也做出回應。

吳承暉28日深夜表示，他當初接到鄭運鵬的委託時，很猶豫要不要製作，印象中選舉的設計都是中規中矩，考量不能盡情發揮創意的話，他恐怕不適合接下，但研究過鄭運鵬過去的元素後，便以模型框架發想主視覺概念，「但畢竟這樣的風格在台灣選舉的設計上好像前所未見，我也沒有抱持會過的期待，就這樣交付提案給窗口。」

▲▼「塑膠模型鄭運鵬」爆抄襲！視覺設計雷同度超高　網傻：又來了。（圖／翻攝與田祐希IG）

▲日劇《量產型璃子～女子的塑膠模型人生組裝記～ 》。（圖／翻攝鄭運鵬、吳承暉臉書）

吳承暉說，事後他收到提案通過時感到非常震驚，沒想過選舉的設計可以這樣玩，且鄭運鵬表示「我很喜歡，也尊重專業不會干涉。」，讓他們在沒有限制的情況下，從提案到完成整套設計，共花費2天就完成作品。

吳承暉透露，此設計的發想，是他盯著自己的模型盒突然想到的，當初心想「應該沒有候選人願意被這樣玩吧？」，呈報後卻意外通過，讓他非常感動，然而28日公布後卻被指控抄襲，「其實我滿無奈的，做設計好幾年來，我算是第一次受到這樣的指控」，「看到有人在批評這套設計是台北人用自己視角做的，我只想說，我是在地本土桃園楊梅人，謝謝你幫我遷戶籍喔。」

許多粉絲看完紛紛力挺，「不認為這是抄襲」、「我們只能祝福他們繼續活在那眼界狹窄的世界裡」、「接這種很容易被臭⋯辛苦了」、「我覺得超適合候選人的風格」、「真當每個人都看過那個日劇」、「乾脆說那日劇也是抄蔡依林的美人計好了(2010年7月14日發行)XD，類似的概念很多作品都出現過」、「其實日本的靜岡縣也有類似的設計，因為靜岡是日本最大的模型生產都市。但我不認為這是抄襲，這樣的概念，其實本來就是大家都可以玩的，就像牛仔褲，每個牌子都可以生產，大家都有自己的特色。」

台北市議員邱威傑也留言，「智慧財產保護表達但不保護觀念，也就是概念一樣不能算是抄襲，就像是跑步游泳，但是形式也一樣才算抄襲。」

今天鄭運鵬公佈主視覺後，馬上有人指責我的設計是抄襲，其實我滿無奈的，做設計好幾年來，我算是第一次受到這樣的指控...

吳承暉發佈於 2022年8月28日 星期日

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