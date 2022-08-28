陳時中發言人莊瑞雄南投現身　幫好友蔡培慧站台

▲立委暨台北市長參選人陳時中發言人莊瑞雄（右3）陪蔡培慧掃街拜票。（圖／蔡培慧競選總部提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

前立委暨南投縣長參選人蔡培慧自20日啟動「百里前行、南投升級」活動，昔日立院好友紛紛主動聯絡要陪同助走，繼蔡易餘、陳亭妃，台北市長參選人陳時中發言人莊瑞雄今天也南下助陣，半小時旋風式掃街、助講及主持記者會，除傳達陳時中的義氣相挺，也展現這對台大博士班學姐弟間的好交情。

埔里鎮長廖志城、縣議員陳宜君和葉仁創，以及南投縣議員參選人蘇昱誠、鎮民代表參選人詹文平與廖翔宇今天全員出動，一大早就陪同蔡培慧、莊瑞雄從埔里市場、仁愛公園沿途掃街。

莊瑞雄說，台北市選情如火如荼，陳時中無法抽身，特地指派他南下輔選蔡培慧；他稱讚蔡培慧在立委時領軍完成食農教育法草案，也順利在今年4月完成三讀，有頭腦也有執行力，而南投是農業大縣、觀光重鎮，更需要有高瞻遠矚、不短視近利的縣長帶領城市進步，陳時中未來當選後，也會跟蔡培慧領導的縣府合作食農教育計畫強化交流。

蔡培慧表示，莊瑞雄是她台大博士班的學弟，2人都來自農村、從小須半工半讀完成學業，「艱苦人了解艱苦人的環境」，進入立院後也都致力改善農民的生活與重視偏鄉教育的資源。

蔡培慧指出，食農教育法成功推動，南投也將是食農教育基地，未來當選後擬和台北市締結姊妹市、強化交流，也會與其他地方政府、各級學校、產業合作，到南投來向土地、向農民學習，「縮短土地到餐桌的距離」；她也會打造南投旅遊地品牌，充分利用好山好水，讓南投不僅擁有日月潭，還能有結合手工藝、綠科技、探索共融遊戲等更多元的深度觀光。