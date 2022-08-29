一機整合多功！電子後視鏡具5大獨家技術　限定通路買就送安裝

▲一機多功的Mio電子後視鏡MiVue R850D的獨家技術，讓行車時的升級感提升。（圖／記者黃克翔攝，下同）

消費中心／綜合報導

新車的標準配備越齊全，消費者對車的要求也越來越高，電子後視鏡可以減少視線死角、降低車禍發生，部分歐洲進口車直接配電子後視鏡，有的是全車系標配，甚至連車外後視鏡都是電子式，電子後視鏡先進的功能讓行車時的實用感受大幅提升，想升級自用車配備將普通後視鏡也換成先進的電子後視鏡，除了想提升行車安全之外，安裝之後在車內看起來的美觀度、畫面清晰度、功能便利性、方便安裝都要一次到位才行！

▲Mio電子後視鏡MiVue R850D有12吋超大鏡面、三合一線材，整體美觀又舒適。

▲Mio電子後視鏡的大廣角，在倒車顯影時相當清晰。

▲Mio電子後視鏡整合了多項功能，輕觸鏡面即可調整模式。

一般的後視鏡不夠廣角，會被C柱擋住行車時產生死角有安全疑慮，也沒錄影功能，想要升級自用車配備，另外需要安裝行車記錄器、倒車顯影、測速器，這些一台一台的機器都裝在車內不但擋住擋風玻璃前的視線，看起來也不美觀。可做到一機多功的Mio電子後視鏡MiVue R850D，整合了12吋超大鏡面、倒車顯影、測速提醒、前後大廣角行車錄影等功能，此外還有超低延遲廣角畫面減少視線死角，而鏡面防眩四重優化，不同環境都能看得舒服，即使大太陽也能清楚顯示後方影像，大幅提升行車安全，一台就可以將自用車升級成「頂級車才有的配備」，網友大讚「車上裝這台，鏡頭真的很清楚又廣」、「夏天陽光超大也不會嚴重反光，不用關閉螢幕，這才是真正的電子後視鏡」、「進出隧道、後方車輛大燈直射，螢幕也能清楚顯示不過曝」、「正常鏡子沒有廣角功能、也不能錄影，用過就回不去了」。

▲MiVue R850D的前鏡頭配有大廣角，行車錄影減少視線死角。

檢視行車記錄器錄製的影像時，許多人都遇過細節處又黑又模糊看不清楚，其實是因為鏡頭的感光元件不夠強，Mio電子後視鏡MiVue R850D的前後鏡頭錄影強調錄影畫質HDR不降速，影像解析度最高可達前2K／HDR與後1080P／HDR同步錄影，夜晚可以有效降低過曝情形，搭配Sony星光級STARVIS™ 感光元件，不論日夜明暗與細節都能清晰記錄，就連夜晚的車牌、路邊招牌都清楚。

▲MiVue R850D的倒車鏡頭安裝在車後，兼具廣角、高解析等特色。



自行安裝車用電子配備最討厭「收線」，怎麼收都會有破綻一點都不美觀，Mio電子後視鏡MiVue R850D具有5大功能，包括三合一線材專用接頭收線藏線更漂亮，鏡面防眩四重優化，獨家安全預警六合一、5G WIFI高速下載更新、SuperMP4以秒寫入無壞檔等5大功能；其中三合一線材收線漂亮讓心情更舒暢，而獨家安全預警六合一GPS測速提醒功能，行車時還會針對區間測速、科技執法、定點移動測速、橋上橋下測速、可轉向固定測速等6種測速提醒，加上5G WIFI高速下載更新，可以直接透過專屬App連線更新測速資料，便利性提高非常多，網友大讚「換了之後我的前擋玻璃超清爽，每次上車看了都舒服」、「用過5G WIFI下載更新真的超快超方便，不用再拔記憶卡或GPS就能更新」。

▲就連夜晚的車牌、路邊/停車場周圍影像都看得很清楚。

行車安全升級，選一台跟自己最速配的電子後視鏡是關鍵，集結科技與精品於一身的Mio電子後視鏡MiVue R850D，限時買就送日本原裝進口實用贈品，指定通路購買再送免費安裝，讓你輕鬆升級「頂規」，所有功能配備一次到位！

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