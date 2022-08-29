　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

一機整合多功！電子後視鏡具5大獨家技術　限定通路買就送安裝

▲▼馬賽克,Mio,電子後視鏡。（圖／記者黃克翔攝）

▲一機多功的Mio電子後視鏡MiVue R850D的獨家技術，讓行車時的升級感提升。（圖／記者黃克翔攝，下同）

消費中心／綜合報導

新車的標準配備越齊全，消費者對車的要求也越來越高，電子後視鏡可以減少視線死角、降低車禍發生，部分歐洲進口車直接配電子後視鏡，有的是全車系標配，甚至連車外後視鏡都是電子式，電子後視鏡先進的功能讓行車時的實用感受大幅提升，想升級自用車配備將普通後視鏡也換成先進的電子後視鏡，除了想提升行車安全之外，安裝之後在車內看起來的美觀度、畫面清晰度、功能便利性、方便安裝都要一次到位才行！

▲▼ Mio電子後視鏡。（圖／記者黃克翔攝）

▲Mio電子後視鏡MiVue R850D有12吋超大鏡面、三合一線材，整體美觀又舒適。

▲▼ Mio電子後視鏡。（圖／記者黃克翔攝）

▲Mio電子後視鏡的大廣角，在倒車顯影時相當清晰。

▲▼馬賽克,Mio,電子後視鏡。（圖／記者黃克翔攝）

▲Mio電子後視鏡整合了多項功能，輕觸鏡面即可調整模式。

一般的後視鏡不夠廣角，會被C柱擋住行車時產生死角有安全疑慮，也沒錄影功能，想要升級自用車配備，另外需要安裝行車記錄器、倒車顯影、測速器，這些一台一台的機器都裝在車內不但擋住擋風玻璃前的視線，看起來也不美觀。可做到一機多功的Mio電子後視鏡MiVue R850D，整合了12吋超大鏡面、倒車顯影、測速提醒、前後大廣角行車錄影等功能，此外還有超低延遲廣角畫面減少視線死角，而鏡面防眩四重優化，不同環境都能看得舒服，即使大太陽也能清楚顯示後方影像，大幅提升行車安全，一台就可以將自用車升級成「頂級車才有的配備」，網友大讚「車上裝這台，鏡頭真的很清楚又廣」、「夏天陽光超大也不會嚴重反光，不用關閉螢幕，這才是真正的電子後視鏡」、「進出隧道、後方車輛大燈直射，螢幕也能清楚顯示不過曝」、「正常鏡子沒有廣角功能、也不能錄影，用過就回不去了」。

▲▼ Mio電子後視鏡。（圖／記者黃克翔攝）

▲MiVue R850D的前鏡頭配有大廣角，行車錄影減少視線死角。

檢視行車記錄器錄製的影像時，許多人都遇過細節處又黑又模糊看不清楚，其實是因為鏡頭的感光元件不夠強，Mio電子後視鏡MiVue R850D的前後鏡頭錄影強調錄影畫質HDR不降速，影像解析度最高可達前2K／HDR與後1080P／HDR同步錄影，夜晚可以有效降低過曝情形，搭配Sony星光級STARVIS™ 感光元件，不論日夜明暗與細節都能清晰記錄，就連夜晚的車牌、路邊招牌都清楚。

▲▼馬賽克,Mio,電子後視鏡。（圖／記者黃克翔攝）

▲MiVue R850D的倒車鏡頭安裝在車後，兼具廣角、高解析等特色。

自行安裝車用電子配備最討厭「收線」，怎麼收都會有破綻一點都不美觀，Mio電子後視鏡MiVue R850D具有5大功能，包括三合一線材專用接頭收線藏線更漂亮，鏡面防眩四重優化，獨家安全預警六合一、5G WIFI高速下載更新、SuperMP4以秒寫入無壞檔等5大功能；其中三合一線材收線漂亮讓心情更舒暢，而獨家安全預警六合一GPS測速提醒功能，行車時還會針對區間測速、科技執法、定點移動測速、橋上橋下測速、可轉向固定測速等6種測速提醒，加上5G WIFI高速下載更新，可以直接透過專屬App連線更新測速資料，便利性提高非常多，網友大讚「換了之後我的前擋玻璃超清爽，每次上車看了都舒服」、「用過5G WIFI下載更新真的超快超方便，不用再拔記憶卡或GPS就能更新」。

▲▼馬賽克,Mio,電子後視鏡。（圖／記者黃克翔攝）

▲就連夜晚的車牌、路邊/停車場周圍影像都看得很清楚。

行車安全升級，選一台跟自己最速配的電子後視鏡是關鍵，集結科技與精品於一身的Mio電子後視鏡MiVue R850D，限時買就送日本原裝進口實用贈品，指定通路購買再送免費安裝，讓你輕鬆升級「頂規」，所有功能配備一次到位！

點擊官網了解更多產品資訊►https://bit.ly/3bJMWxd

ET快訊
老婆包裡翻出保險套！人夫被綠「突心痛懺悔」
反骨艾瑞絲「入手200萬瑪莎拉蒂」！　曝限量內裝：好狂
酸國軍「丟臉」拿石頭擲中共無人機　柯文哲：我會用槍打下來
鄭寶清網軍案外案　四叉貓爆廠商抱怨：尾款沒付清
余苑綺入塔完成　余祥銓至豬哥亮墓前：希望阿伯照顧姊姊
法雨寺前住持圓寂　「1200萬」留櫃子！信徒怒控代理住持侵占
4天內2度性侵！高雄色中醫性侵2正妹：讓妳高潮

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

22.5年式Focus、Kuga漲價！全車系漲幅1-1.9萬、限時送電子後視鏡

一機整合多功！電子後視鏡具5大獨家技術　限定通路買就送安裝

選擇障礙！iPhone 14 Pro還有這新色　兩款實機影像流出

三星宣布「最高機密工程師」　虛擬化身G∙NUSMAS曝光

蘋果發表會倒數！iOS 16將正式登場　這些新功能使用更方便

蘋果AR頭戴式裝置有名字！　商標文件顯示「Reality」

iPhone 14要來了！蘋果舉辦三年來首次零售會議

iPhone 14 Pro「剪瀏海」黑科技曝！　新專利揭關鍵技術

iPhone 14衛星功能「終極目標」曝　新Apple Watch Pro也有望搭載

錶面更巨大！「Pro版」Apple Watch最新爆料　將具備47mm錶殼

《蒼蘭訣》小蘭花自戕訣別東方青蒼　王鶴棣哭到崩潰...虞書欣安慰：我還在

男大生夜衝陽明山遭罰18萬　喊冤「沒看到警察」攔檢畫面曝

尪沉迷遊戲？妻出招破解　他一聽「男性來電」秒變臉

任賢齊不搶歌「把PART讓給弟弟們」　《披荊斬棘2》大格局超圈粉

鄭家純為女性砸千萬　聞內褲「私密處變清香」

艾成生前淚談：唱歌想報答父母 絕望跌谷底...王瞳陪伴拉他出來

吃火鍋妹妹秀「捲肉特技」　筷子一甩肉片飛媽手笑歪

女駕駛店門併排停車擋去路　他見狀傻：看不起腳踏車？

誤反鎖浴室喝自來水求生　獨居女困3天絕望留遺言

花蓮外役監逃犯抓到了！　29歲許O倫苗栗落網

一機整合多功！電子後視鏡具5大獨家技術　限定通路買就送安裝

選擇障礙！iPhone 14 Pro還有這新色　兩款實機影像流出

三星宣布「最高機密工程師」　虛擬化身G∙NUSMAS曝光

蘋果發表會倒數！iOS 16將正式登場　這些新功能使用更方便

蘋果AR頭戴式裝置有名字！　商標文件顯示「Reality」

iPhone 14要來了！蘋果舉辦三年來首次零售會議

iPhone 14 Pro「剪瀏海」黑科技曝！　新專利揭關鍵技術

iPhone 14衛星功能「終極目標」曝　新Apple Watch Pro也有望搭載

錶面更巨大！「Pro版」Apple Watch最新爆料　將具備47mm錶殼

iPhone太大「怎麼單手快轉影片」　網聽懂問題邪笑！激推1款APP

校務營運卓越深獲肯定　李天祥續任崑山科大校長

吳子嘉點名四叉貓「最醜Gay」　張齡予看傻眼：以為小朋友吵架

台灣30年以上老屋佔近5成！為何老屋重建速度慢「2縣市仍掛零」

中秋連假　一工處轄管省道疏運措施報您知

僑委會舉辦首屆「全球華文媒體高峰會」　10月11、12日台北登場

中秋「賞雪」去！桃園韭菜花節　9／3起大溪區浪漫登場

南投縣慶祝祖父母節系列活動登場　小朋友幫公嬤化美妝齊走秀

達美「飛凡哩程常客計劃」　四度蟬聯TPG評選「美國最佳航空公司」

超商獨家！「4款限量甜點」來了　銅鑼燒咬下爆鮮奶油＋脆脆焦糖

桃園臺灣稻米達人冠軍賽誓師大會　為桃園好米打響知名度

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

3C家電熱門新聞

LINE新功能！群組也可以「@ALL」　網友怨：希望能關閉

選擇障礙！iPhone 14 Pro還有這新色　兩款實機影像流出

iPhone 14 Pro「剪瀏海」黑科技　新專利揭關鍵技術

iPhone 14衛星功能終極目標曝　新Apple Watch Pro有望搭載

iPhone 14九月登場！盤點爆料十大亮點　規格、價錢全都有

不想等iPhone14了！　二手iPhone最夯是這款

iPhone 14要來了！蘋果舉辦三年來首次零售會議

蘋果發表會倒數！iOS 16將正式登場　這些新功能使用更方便

iPhone 14「4大傳言」　衛星連接、2TB容量備受期待

重溫《美國女孩》帶來的感動！靠Sony X95K還原影像質感

iPhone太大怎單手快轉影片？網聽懂問題邪笑

Gmail「滑大頭貼」挖出隱藏功能！網喊方便

蘋果AR頭戴式裝置有名字！　商標文件顯示「Reality」

新機有出深紫色？　iPhone 14 Pro 疑深圳現身

更多熱門

相關新聞

最新電子後視鏡美學安全全面升級

最新電子後視鏡美學安全全面升級

行車記錄器品牌Mio推出最新HDR數位防眩電子後視鏡MiVue R850D。採用業界最大11.88”IPS窄邊框鏡面設計與三合一專用線材，視覺美感升級，鏡面防眩四重優化，有效降低螢幕反光與疊影，提升開車安全，前後雙鏡頭採用星光級感光元件與HDR技術，錄影品質最高可達2K+1080P，在任何光源下都能清晰記錄影像。

22.5年式Focus、Kuga漲價

22.5年式Focus、Kuga漲價

循環扇配冷氣「他嫌不夠廣角」　內行點1原理曝用法！

循環扇配冷氣「他嫌不夠廣角」　內行點1原理曝用法！

Nissan Kicks哈騷版74.9萬上市

Nissan Kicks哈騷版74.9萬上市

「最美測速桿」這項超能力令人驚　女駕駛1小時連吃2罰單

「最美測速桿」這項超能力令人驚　女駕駛1小時連吃2罰單

關鍵字：

Mio電子後視鏡廣角

讀者迴響

熱門新聞

快訊／韓女星驚傳離世！得年27歲

南港凶殺驚悚11秒片曝！她遭砍倒地狂尖叫：快點救我

柬3台人被擊斃　命案現場曝光

余天見余苑綺遺容放聲大哭　李亞萍癱軟被人攙扶

即／北捷驚爆松鼠咬人　鑽進女乘客長褲內狂咬後膝

在柬遭槍殺亡　「衡仔」生前善舉曝

獨／北市南港爆凶殺！男當街「持鐮刀追砍」　女重傷送醫

夫妻不能相送！　余苑綺老公不避諱「捧斗」淚別摯愛

柬埔寨公寓槍擊　3名台灣男遭擊

暑假結束墮胎潮來了　嬰屍「有小手小腳」遭亂丟

3台南人被爆頭擊斃！20天前才去柬埔寨

柬埔寨喪命3台人疑來自台南！慘死照瘋傳

余天、李亞萍崩潰哭到被攙扶出會場

S2O全場合唱《我問天》！網笑瘋：真變廟會

軒嵐諾轉中度颱風！週三起砸雨彈

更多

最夯影音

更多
《蒼蘭訣》小蘭花自戕訣別東方青蒼　王鶴棣哭到崩潰...虞書欣安慰：我還在

《蒼蘭訣》小蘭花自戕訣別東方青蒼　王鶴棣哭到崩潰...虞書欣安慰：我還在
男大生夜衝陽明山遭罰18萬　喊冤「沒看到警察」攔檢畫面曝

男大生夜衝陽明山遭罰18萬　喊冤「沒看到警察」攔檢畫面曝

尪沉迷遊戲？妻出招破解　他一聽「男性來電」秒變臉

尪沉迷遊戲？妻出招破解　他一聽「男性來電」秒變臉

任賢齊不搶歌「把PART讓給弟弟們」　《披荊斬棘2》大格局超圈粉

任賢齊不搶歌「把PART讓給弟弟們」　《披荊斬棘2》大格局超圈粉

鄭家純為女性砸千萬　聞內褲「私密處變清香」

鄭家純為女性砸千萬　聞內褲「私密處變清香」

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面