【廣編】行車記錄器品牌發表最新電子後視鏡　美學安全全面升級

▲MiVue R850D電子後視鏡，即日起在全台各大通路上架。

圖、文／Mio提供

行車記錄器品牌Mio推出最新款HDR數位防眩電子後視鏡MiVue R850D。採用業界最大11.88”IPS窄邊框鏡面設計與三合一專用線材，一線入魂，視覺美感再升級，鏡面防眩四重優化，有效降低螢幕反光與疊影，提升開車安全，前後雙鏡頭採用星光級感光元件與HDR技術，錄影品質最高可達2K+1080P，無論是在任何光源下都能清晰記錄影像。

MiVue R850D配備Mio在業界引以為傲的安全預警六合一測速照相提醒功能，整合強大的動態區間測速照相、專利動態預警以及科技執法預警等類型，行進間即時提前警示駕駛前方測速區域，守護荷包，最新5G WiFi功能，影片下載速度有感大升級，並可隨時透過App直接更新最新測速點資料。最新SuperMP4格式，以秒寫入無壞檔，更支援手機直接播放，

主機同時打造全新的直覺式人機介面操作，功能選單僅需透過左右滑動點選、功能設定開／關也可透過顯示燈號直接判定，讓電子後視鏡操作更輕鬆簡單好上手，即日起在全台各大通路上架，整機三年保固（主機含後鏡頭），建議售價$12,990，購機送32G記憶卡，10/31前購機加贈日本原裝進口撥水劑（送完為止）；指定通路購買再送免費安裝。