「最美測速桿」這項超能力令人驚　女駕駛1小時南北向各挨1罰單

▲墾丁南灣測速照相桿 。（圖／民眾提供）

記者陳崑福／屏東報導

恆春墾丁南灣測速照相桿曾被網友稱為「最美測速桿」，其實這支照相桿鏡頭因是廣角鏡鏡，不必調整方向就可以同時拍到南來北往的超速車輛，最近就有車主往來恆春墾丁辦事，一小時內被拍到兩張，大嘆「「應該沒人比我倒楣！」警方籲請用路人遵守速限，確保交通安全。

由於一般測速照相桿多數單向超速照相，不少駕駛人存有這種概念，以為只拍單向，但這支最美測速桿設置在墾丁南灣海灘旁北上路段下坡處，因進入往來人潮較多的部落，速限並非台26線一般規範的速限70公里，而是速限60公里，且測速桿代號為「台26線31.11K南灣段南北雙向」。

被開單的林姓女駕駛說，她知道那裡有測速照相桿，但一般台26線速限是70公里，這個測速桿是60公里，雖然測速桿朝著北上車道，沒想到南下也能同時拍，她往返墾丁辦事再回恆春，一小時內被拍兩張超速，被開罰3400元。而不少駕駛人也表示，不知道這個測速桿，沒有轉頭也能拍雙向。」

警方說，近年來，由於遊客未減速慢行，發生自撞或車禍意外事故頻傳，為確保行車安全，經研究在該路段設置「廣角鏡頭」測速照相桿，籲請用路人遵守時限，以免被罰。

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