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金門頻遭大陸無人機侵擾　國防部1張圖＋57字反擊：即起適切反制

▲▼針對中國大陸無人機頻頻侵擾，國防部下午發出一張圖表達態度，即日起將適切反制。（圖／國防部發言人臉書）

▲針對中國大陸無人機頻頻侵擾，國防部下午發出一張圖表達態度，即日起將適切反制。（圖／國防部發言人臉書）

記者陶本和／台北報導

小金門（烈嶼）27日又有陸方無人機侵擾，鏡頭拍下我軍事據點，連站哨衛兵拿出無線電通報的模樣也入鏡，長達44秒的畫面在微博上瘋傳。對此，國防部28日透過臉書釋出一圖卡，搭配57個字指出，今起對無人機等「飛航實體」，將會適切反制。

對於陸方27日有無人機侵擾事件，金防部證實此事，表示昨確實有不明飛行器短暫掠過烈嶼上空，經比對分析應為民用無人機，部隊即依標準作業程序，射擊信號彈警示，並保持掌握及高度警戒。

不過，對於近來諸多民用無人機侵擾我金門軍事要地，民進黨市議員參選人卓冠廷就提出憂慮，在發現無人機後，立刻通報，但也就只能通報，沒再有進一步處置，整段影片被中國網友視為笑柄。

對此ㄝ國防部下午透過臉書釋出圖卡指出，無人機等「飛航實體」造成國安、飛航安全重大威脅，國軍將採取包括驅離在內等必要反制措施，以確保國家安全。

事實上，早在2016年的12月份，國防部針對當時發生諸多空拍機闖入機場、軍事營區，與撞擊人民等事件，特別在例行記者會上，由時任國防部作計室聯合作戰處處長鍾樹明少將明確表示，自2017年1月10日零時起，面對非法侵入軍事基地（含軍用機場）、營區等攝影，將「行政執行法」以頻率方式干擾攔捕，或使用防衛性武器擊落。

在民用航空法規規定的地區範疇上，鍾樹明當時也點出，禁止施放區域：包括松山、桃園、新竹、清泉崗、嘉義、臺南、岡山、屏東、高雄、花蓮佳山、花蓮、豐年、志航、馬祖、金門、馬公、七美、望安、綠島、蘭嶼等20個機場，四周之一定距離範圍內禁止施放有礙飛航安全物體。

在處理空拍機程序上，鍾樹明則表示，處理空拍機程序是發現空拍機人員要回報主官和戰情中心，主官會同政戰部門確認是不是在營區範圍內，再由主官指示是不是要用捕捉器。

他說，如果要用使用防衛性武器擊落，第一發鳴槍射擊示警，第二發再朝空拍機射擊，而政戰部門蒐證攝影，擊落之後拍照攝影存查，再通知憲警單位協處。他當時也強調，不是說一進來就擊落，會依據現場狀況做適當處理。

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