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共軍無人機近拍金門官兵　他嗆蔡英文：對內文青、對外嬌嗔

▲▼又有無人機拍攝台灣軍事據點，地點疑似小金門(烈嶼)。（圖／翻攝自微博／台灣傻事）

▲又有無人機拍攝台灣軍事據點，地點疑似小金門(烈嶼)。（圖／翻攝自微博／台灣傻事）

記者皮心瑀／台北報導

中國大陸接連透過無人機刺探我軍事據點，更曝光近拍照，引發討論。面對兩岸局勢升溫，行政院已宣布明年度國防預算增加創下新高，但國民黨立委賴士葆仍批評，蔡英文政府沒有積極作為，「對內文青宣傳、對外嬌嗔喊話」。

國防部主管112年度歲出編列4151億，較111年度增加475億，約增12.9％，加計新式戰機採購及海空戰力提升計畫採購特別預算1083億，合共5234億，較111年度相同基礎增加677億，約增14.9％。如連同非營業特種基金629億，整體規模達5863億，將於8月底前送請立法院審議。

賴士葆質疑，中共戰機船艦屢越我海峽中線、飛彈穿越台灣上空、無人機近距離拍攝我前線駐防接連侵擾，對內卻文青宣傳、對外嬌嗔喊話、對飛彈警報不發、對敵軍刺探竟用石頭還擊，「蔡英文政府在國防上無積極作為，把台灣人民推向戰爭邊緣！」

針對金門站哨崗上空日前出現共軍無人機，2名官兵丟擲石頭試圖驅離一事。金防部指出，休息官兵當下自發投擲石頭，共軍此舉除測試國軍應變作為，更藉剪輯片段影片製造錯假訊息，企圖分化詆毀國軍，是認知戰一部分。

不過，27日又有新的無人機刺探畫面在微博上瘋傳，事發地疑似為小金門（烈嶼）。根據畫面顯示，飛行距離正逐漸靠近地面，在崗哨站哨的衛兵發現上空出現無人機，開始拿無線電聯絡，隨後安全士官離開安官桌出來查看，其他休假人員也抬頭查看上空，隨後疑似協助奔走通報。

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