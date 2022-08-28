「國防高層該醒了」　他憂：陸無人機攜炸彈呢？軍方開完會然後呢？

▲又有無人機拍攝台灣軍事據點，地點疑似小金門（烈嶼）。（圖／翻攝自微博／台灣傻事，下同）



記者陶本和／台北報導

小金門（烈嶼）27日又有陸方無人機侵擾，鏡頭拍下我軍事據點，連站哨衛兵拿出無線電通報的模樣也入鏡，長達44秒的畫面在微博上瘋傳。對此，民進黨議員參選人卓冠廷28日直呼「國防高層該醒一醒了」，很多看到畫面的朋友都想問，如果無人機上有攜帶炸彈呢？

對於陸方27日有無人機侵擾事件，金防部證實此事，表示昨確實有不明飛行器短暫掠過烈嶼上空，經比對分析應為民用無人機，部隊即依標準作業程序，射擊信號彈警示，並保持掌握及高度警戒。

對此，卓冠廷表示，從影片可以看到，畫面拍到我國國軍至少四名基層同仁，在發現無人機後，立刻通報，但也就只能通報，沒再有進一步處置，整段影片被中國網友視為笑柄。

卓冠廷說，針對國防部2016年就實施的「有礙飛航安全物體違法進入軍事基地因應措施」，清清楚楚規定，面對非法侵入軍事基地、營區攝影，有立即危害飛航安全，妨礙軍事任務遂行，或涉嫌竊取軍事機密之有礙飛行物體，除向民航局告發外，將「行政執行法」以頻率方式干擾攔捕，或使用防衛性武器擊落。

「國軍有方法擊落侵入的無人機。」卓冠廷說，但為什麼不？就我側面了解，國軍因為八月以來中共的軍演，怕升高衝突，不願擦槍走火；然而，面對共軍肆無忌憚的使用的無人機近距離拍攝國防重地，不知所措、甚至金門二膽島事件，還被拍到國軍用石頭丟無人機，被中共擷取剪輯，讓國人都感到憂慮。

卓冠廷說，很多看到這些畫面的朋友都想問，如果無人機上有攜帶炸彈呢？如果對方是直接大軍入侵呢？我們真的準備好了嗎？他說，國防部被K的滿頭包後，8月25日在內部開了一整天的會，討論開放因應無人機擾台的武器使用層級，「但開完會了，然後呢？」

卓冠廷指出，台灣早就有一堆可以因應的設備，什麼武器可以使用？不用武器的話，干擾槍可以使用嗎？他擔心基層第一線的國軍弟兄仍然不清楚。