批抗中保台淪口號　江啟臣：花大把國防預算卻拿石頭打無人機

▲江啓臣28日出席國民黨全代會。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

金門在中國大陸「圍台軍演」後仍多次偵獲對岸來的無人機，甚至被陸方拍到我軍朝無人機丟石頭的畫面，只是國軍表示是「民用無人機」。對此，國民黨立委江啟臣說，國防部長及相關單位應說清楚無人機來源，不能毫無底線讓人侵門踏戶。江啟臣也說，從無人機侵擾來看，抗中保台是就是口號，他支持強大、有嚇阻力的國防，但絕非是拿石頭打無人機的國防。

對於金門屢偵獲對岸來的無人機，江啟臣在28日全代會會前受訪時表示，國軍應該更積極應處，他看到已經好幾次無人機在外島上空飛行，但應處作為卻讓人民感到失望，甚至連基本的應處SOP都沒看到，這相當危險。

江啟臣說，不管是是民用或軍用的無人機，國防部第一時間就要確認清楚，然而現在連確認的步驟都未做好，顯然在防衛上已經失職。

江啟臣認為，國防部長及相關單位主管應該出來說明清楚，國軍偵獲的無人機到底是民間的、金門的、還是大陸飛過來的，搞清楚之後的應對作為也要清楚讓國人知道，不能毫無底線讓人侵門踏戶。

對於抗中保台是否淪為口號？江啟臣表示，從無人機侵擾看起來就是口號，花了大把的國防預算，明年還要增加，他支持強大、有嚇阻力的國防，但絕非是拿石頭打無人機的國防。