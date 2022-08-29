鄭寶清想複製「黃珊珊模式」參選？　前綠委爆卡關關鍵

▲民進黨籍前立委鄭寶清。（圖／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

前民進黨立委鄭寶清宣布參選桃園市長，也讓綠營選情再添變化。前民進黨立委郭正亮表示，有知情人士透露，鄭寶清希望比照台北市長參選人黃珊珊的模式，且民眾黨桃園市長參選人賴香伶也願意退讓，但前提是要加入民眾黨，而鄭寶清希望保留無黨籍的空間去選，這就目前卡關的問題點。

鄭寶清積極爭取參選桃園市長，但在原人選前新竹市長林智堅因論文被認定抄襲退選後，仍等不到上台機會，27日則正式於《董事長開講》粉絲見面會宣布投入桃園市長選舉。鄭寶清說，他在桃園出生，一輩子都在桃園打拚，死後也要葬在桃園，然而，其他人為了選市長遷來桃園，卻都不熟桃園的路，這樣要如何疼惜桃園？他強調，自己要把一輩子打拚下來的經驗、能力與智慧獻給桃園人，拜託大家給他機會為桃園留下良心、公平正義、民主法治。

郭正亮指出，其實鄭寶清想要跟黃珊珊一樣無黨籍參選，民眾黨推薦，賴香伶很盡責地跟鄭寶清談，也表示願意退讓，但鄭寶清必須參加民眾黨，現在問題就是卡在這裡。

民眾黨立委蔡壁如則說，鄭寶清希望兩邊能夠坐下來談，透過民調決定，可是時間上來不及，民眾黨堅持民主程序，現在都還在處理，結果下星期就會明朗。