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柳采葳受命雪恥中山、大同　叫陣顏若芳：不可再被房東拿走了

▲台北市青年參選人楊植斗、詹為元、柳采葳聯合登記。（圖／記者蘇晏男攝）

▲台北市青年參選人楊植斗、詹為元、柳采葳29日聯合登記。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨3位新秀柳采葳、詹為元、楊植斗今（29日）搶頭香到台北市選委會登記參選市議員，立委江啟臣、國民黨前副主席郝龍斌、中廣董事長趙少康、前台北市議員羅智強、林晉章到場站台。林晉章發言時，盼柳采葳替他4年前敗選的姪女報仇，柳則回應，她一定要搶回這一席婦女席次，「不可以再被房東拿走了」。

柳采葳、詹為元、楊植斗上午8時在江啟臣、郝龍斌、趙少康、羅智強、林晉章陪同下，到位在信義行政中心的台北市選委會登記；在登記前，一行人在一樓大門召開記者會。林晉章表示，4年前他的姪女代表國民黨第二次競選連任，些微票數輸掉中山、大同區，這次柳采葳代表國民黨4個提名中的唯一女性，希望能為他的姪女爭回這一席，也預祝楊植斗、詹為元、國民黨台北市長參選人蔣萬安高票當選。

趙少康聽聞後說：「采葳要報仇雪恥。」柳采葳則回應，對，她一定要報仇，一定要搶回這一席婦女席次，「不可以再被房東拿走了」。

柳采葳為國民黨在台北市中山、大同區的議員參選人，她的其中一名對手就是民進黨顏若芳；過去顏若芳曾被踢爆與民進黨立委王定宇「同居」，但王當時澄清是向顏以月租8000元分租套房，自此顏若芳被許多網友冠上「房東」稱號。

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