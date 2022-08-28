台東「吹南風晒音樂」　8／27最終場

▲「吹南風晒音樂」8/27最終場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府舉辦午後最chill音樂活動「2022吹南風晒音樂」，8/27下午在台東藍晒圖廣場旁步道迎來最終場熱情開唱，邀請80年代資深民歌手王夢麟以及超偶亞軍「粉紅坦克」符瓊音，陪伴民眾度過悠揚金曲的午後，縣長饒慶鈴表示現場有許多鄉親覺覺得感動，縣府積極打造「吹南風晒音樂」為台東老歌活動品牌，讓民眾走出戶外貼近藝術與音樂。

活動於8/27下午3點展開，開始演出前，現場擠滿聽歌民眾，並有好聽音樂、好逛市集還有在地樂團玩樂工作室一連串熱歌，還有舞團勁舞與現場民眾共舞歡唱，以及專屬拍照打卡互動牆送好禮。

饒慶鈴表示，「吹南風晒音樂」是縣政府打造的老歌品牌，一方面活化台東藍晒圖廣場的老舊歷史建築空間，更藉由活動讓大家多出門走走，見到偶像的感動、聽到偶像的鼓勵、握到偶像的手，讓民眾的身心靈更健康更快樂。

「2022吹南風晒音樂」最終場，資深民歌手王夢麟一連帶來「阿美阿美」、「廟會」、「雨中即景」、「木棉道」等多首大家耳熟能詳歌曲，都跟著哼唱，宛如置身在大戶外KTV，其中，演唱「阿美阿美」，現場許多叫阿美的人紛紛舉手答「有」，讓氣氛high到不行，另外，超偶亞軍「粉紅坦克」符瓊音則演唱「酒矸倘賣無」、「瀟灑走一回」、「海海人生」等歌曲，獨特嗓音讓現場有不少人感動哭了。

文化處表示，由於8月第4周的星期日是「祖父母節」，現場也有不少祖孫三代參與，很開心大家支持與響應，相約明年再來吹南風晒音樂揚起風潮，將持續帶來更多更精彩演出。