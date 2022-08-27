台東+272！衛生局籲孩童儘快完成疫苗接種

▲台東縣今新增272確診案例。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



台東縣27日新增272位確診者，248名民眾戶籍或居住地分在台東、24名為外縣市醫院通報。目前台東縣累計確診個案47,432人、居隔者504人。針對COVID-19確診者分流收治情況，台東縣截至8/26下午16點為止，住院收治人數為22、加強版集中檢疫所為19人、居家照護現管人數有1700人。

台東縣衛生局表示，今日新增1矯正機關群聚事件，總計縣內共有1養護、3監所、2兒少機構群聚事件監控中，本日共新增2例確診個案，皆為矯正機關收容人。

台東縣衛生局指出，我國COVID-19疫情逐漸升溫，如未完成應接種疫苗劑次者應儘快完成疫苗接種，尤其是幼兒依中央統計國內12歲以下兒童重症累計187例，0歲至5歲占124例、約66%，6歲至12歲63例、約占34%；兒童重症個案中有161例約86%從未接種疫苗，隨Omicron BA.5疫情確診人數增加，請家長快帶孩子接種疫苗，提升疫苗保護力才可降低感染重症風險，衛生局再次提醒曾經確診過COVID-19民眾，須自發病日起間隔滿3個月才可接種疫苗。

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另外，台東縣也將自28日起，開始在各鄉鎮市衛生所及合約醫療院所提供幼兒BNT疫苗接種，並協調台東基督教醫院和部立台東醫院在28日加開假日場次，呼籲家長陪同幼童前往合約院所及16鄉鎮市衛生所儘速接種疫苗。新冠疫苗相關資訊請至台東縣衛生局官網-主題專區-新冠病毒防治查詢：https://www.ttshb.gov.tw/