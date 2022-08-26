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台東縣今新增262確診案例　加開幼兒BNT疫苗接種場次

▲台東縣今新增262確診案例。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣今新增262確診案例。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣26日新增262位確診者，243名民眾戶籍或居住地分在台東、19名為外縣市醫院通報。目前台東縣累計確診個案47,160人、居隔者483人。針對COVID-19確診者分流收治情況，台東縣截至8/25下午16點為止，住院收治人數為22、加強版集中檢疫所為19人、居家照護現管人數有1626人。

台東縣衛生局表示，總計縣內目前共有1養護、2監所、1兒少安置機構群聚事件監控中，本日新增1例兒少安置機構住民確診，其餘無新增。

衛生局指出，COVID-19疫情逐漸升溫，社區感染風險提升，且確診過仍有重複感染的可能性，提醒於5、6月曾經確診過COVID-19民眾，自發病日已陸續間隔滿3個月，如未完成應接種疫苗劑次者，像是50歲以上、機構住民及免疫力低下(不全)民眾應完成2劑追加劑(共4劑)、12-17歲應完成1劑追加劑(共3劑)、出生滿6個月-11歲應完成2劑(如出生滿6個月至未滿5歲接種BNT幼兒劑型需接種3劑)基礎劑等，請盡快完成疫苗接種，提升疫苗保護力才可降低感染重症風險。

另外，台東縣也將自28日起開始在各鄉鎮市衛生所及合約醫療院所提供幼兒BNT疫苗接種，並協調台東基督教醫院和部立台東醫院在28日加開假日場次，呼籲家長陪同幼童前往合約院所及16鄉鎮市衛生所儘速接種疫苗。新冠疫苗相關資訊請至台東縣衛生局官網-主題專區-新冠病毒防治查詢：https://www.ttshb.gov.tw/

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